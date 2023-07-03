3. Jul 2023
Lesedauer 2 Min.
Browser-Tipp
Chrome: Täglich neues Hintergrundbild aktivieren – so gehts
In Chrome kann man nicht nur sein Hintergrundbild ändern, sondern – wenn man sich zum Beispiel für keines entscheiden kann – auch die Zufallsfunktion verwenden.
Google Chrome lässt sich mit Bildern etwas aufhübschen. Probieren Sie Folgendes mal aus:
- Öffnen Sie einen neuen Tab (Tastenkombination: Ctrl+T).
- Klicken Sie unten auf Chrome anpassen klicken.
- Jetzt wählen Sie Design ändern.
- Entscheiden Sie sich für eine Kategorie wie Künstler aus Asien und dem pazifischen Raum, Landschaften, Kunst, Leben, Erde etc.
- Betätigen Sie den Schieberegler Täglich aktualisieren.
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