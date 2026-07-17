Clever wohnen mit Homey

Die Situation bei der Heimautomatisierung wirkt verfahren. Es drängt sich das Gefühl auf, dass jeder Hersteller von Unterhaltungselektronik mitmischen will: Apple, Google, Samsung und viele andere preisen ihre smarten Steuerzentralen an. Doch keine dieser herstellergebundenen Plattformen erreichte bisher eine breit abgestützte Relevanz, sondern sie gleicht meistens einer Alibi-Übung.

Apple Home wird zwar regelmässig ins Spiel gebracht; doch das ganze System wirkt so überholt und ungepflegt, dass klar wird: Apple verdient das Geld woanders – und das gilt sinngemäss für die anderen Elektronikriesen.

Heute gibt es nur zwei universelle Systeme, die das Thema wirklich voranbringen. Die gefühlte Übermacht hört auf den Namen Home Assistant. Im Hinblick auf seine Möglichkeiten ist der Dienst unerreicht. Dasselbe gilt allerdings auch für seine Komplexität, was den Einstieg nicht erleichtert. Wir haben Home Assistant bereits einen eigenen Beitrag im PCtipp 7/2024 gewidmet. PCtipp-Abonnenten erreichen das PDF zum Artikel unter der Adresse go.pctipp.ch/3513.

Die sehr viel zugänglichere Alternative hört auf den klingenden Namen Homey und ist ein Spross des niederländischen Unternehmens Athom (homey.app). Es wurde 2014 durch eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne gegründet und 2024 von LG Electronics übernommen, um deren Ambitionen im Bereich des intelligenten Wohnens voranzutreiben. Trotzdem agiert Athom weiterhin eigenständig und ist für alle Technologien offen. Vor allem aber deutet nichts darauf hin, dass Homey die Bühne schon bald wieder verlässt.

Homey glänzt mit seiner fast schon spielerischen Oberfläche, Bild 1. Sie macht komplexe Automationen auch für jene zugänglich, die nicht knietief durch kryptische Anleitungen waten möchten – und das ist auch gut so, denn die Automatisierung soll in erster Linie Spass machen. Zu den Vorzügen der Oberfläche gehört aber auch ihre Konsistenz, sodass selbst jahrealte YouTube-Tutorials problemlos nachvollziehbar sind.

Die Oberfläche von Homey gefällt aber auch durch ihre sorgfältige, übersichtliche Gestaltung. So bringen die Dashboards auf den Punkt, was gerade im Haus läuft, Bild 2. Das Besondere daran: Diese Oberflächen sind flexibel. Das heisst, sie lassen sich in beliebigen Mengen und Zusammenstellungen anlegen, sodass sie stets das zeigen, was gerade von Interesse ist.