Haustierhilfen
Clevere Hunde-Gadgets
Von lustig über abgedreht bis zu wirklich praktisch: Es gibt mittlerweile eine grosse Auswahl an Hunde-Gadgets. Wir beschränken uns auf die Sinnvollen und stellen im Folgenden zwölf praktische Helfer für den besten Freund des Menschen vor.
1. Smartes Spielzeug
Wenn Sie wissen, dass heute im Büro oder Homeoffice viel Arbeit auf Sie wartet, kann Wickedbone währenddessen Ihren pelzigen besten Freund bespassen, Bild 1. Wickedbone von Cheerble kann über eine App gesteuert werden. Entweder wird ähnlich wie in einem Game der Knochen manuell kontrolliert, alternativ verfügt das Hundespielzeug über drei Modi und neun verschiedene Bewegungen, die ausgewählt werden können.
Sie müssen an einer Videokonferenz teilnehmen? Kein Problem: Stellen Sie den Knochen auf den integrierten Auto-Play-Modus um. So kann der tierische Freund eigenständig damit spielen. Der Knochen reagiert auf Berührungen, die intelligente Emotionslogik geht laut Hersteller auf Ihren Hund ein. Das Spielzeug besteht aus beschädigungsbeständigem Polycarbonat, ist ungiftig und kann via USB-Anschluss aufgeladen werden.
- Preis: Fr. 44.90
- Gesehen bei: venova.ch
- Info: venova.ch, cheerble.com
2. Zur Entspannung
Fürchtet sich Ihr Hund entsetzlich vor Gewitter oder Feuerwerk? Oder kann er kaum alleine zu Hause bleiben? Egal, ob Sie die genannten Probleme angehen oder Ihr Hund Autofahren nicht mag, Angstzustände hat oder ständig bellt: Das Soundmodul RelaxoPet Pro, das in Zusammenarbeit mit Tierärzten und Tiertherapeuten entwickelt wurde, ist einen Versuch wert, Bild 2.
Das Gerät arbeitet mit frequenten (subliminalen) Schwingungen, die beim Hund eine unbewusste Tiefenentspannung erzeugen. Aus eigener Erfahrung kann die Autorin berichten, dass es eine Eingewöhnungszeit von mehreren Tagen braucht. Besonders gefällt die Timer-Funktion, mit der man zum Beispiel während der eigenen Abwesenheit das Gerät vier Stunden laufen lassen kann, bevor es automatisch ausgeht. Für rastlose tierische Exemplare ist die Noise-Motion-Funktion praktisch. Ist sie an, aktivieren sich automatisch die integrierten Mikrofone und das Soundmodul schaltet sich ein, wenn Wuffi alleine zu Hause ist und anfängt zu bellen. Mehr dazu finden Sie im ausführlichen PCtipp-Test unter dem Link go.pctipp.ch/2636.
Hinweis: RelaxoPet Pro für Hunde ist nur für die Anwendung bei Hunden bestimmt. Der Tierentspannungstrainer ersetzt natürlich nicht die Erziehung des Hundes oder eine tierärztliche Diagnose. Es gibt eine eigene RelaxoPet-Pro-Version für Katzen.
- Preis: Fr. 84.60
- Gesehen bei: ipet.ch
- Info: relaxopet.com
3. Digitaler Wachhund
Ihr Hund ist (zu) freundlich und tiefenentspannt – und würde Einbrecher schwanzwedelnd begrüssen, anstatt sie mit furchterregendem Gebell zu vertreiben? Wenn Sie im Erdgeschoss wohnen oder ein Haus haben, können Sie mit dem Elro «Elektronischer Wachhund» trotzdem ungebetene Gäste abschrecken, Bild 3.
Der elektronische Wachhund löst nach Erkennen einer Bewegung ein Alarmsignal aus und es erklingt realitätsnahes Hundegebell. Das Gerät verfügt über einen intelligenten Sensor, der Radartechnologie nutzt. Dieser bemerkt laut Hersteller Bewegungen durch Fenster, Türen und Wände; die Reichweite ist bis maximal 16 Meter einstellbar. Die Lautstärke kann von 70 bis 120 Dezibel reguliert werden. Nebst Hundegebell kann man sich auch für einen Polizeialarm oder ein Türsignal (Ding-Dong) entscheiden.
- Preis: Fr. 65.–
- Gesehen bei: galaxus.ch
- Info: elro.eu
4. Mobiler Wasserspender
Gehen Sie gern wandern oder campen und nehmen Ihren pelzigen Freund mit? Dann ist es wichtig, dass er genug trinken kann, Bild 4. Für kleine Hunde gibt es von Swisspet oder Canareen beispielsweise die Trinkflaschen für unterwegs. Der tragbare Travel Drink von Swisspet ist in zwei Grössen erhältlich (250 und 500 Milliliter).
Für grössere Hunde eignet sich eher eine Trinkflasche ab 500 Millilitern; zum Beispiel die M&MKPET Hundewasserflasche für unterwegs (550 Milliliter) oder die LumoLeaf Hundetrinkflasche (800 Milliliter; amazon.de). LumoLeaf wählt ein 2-in-1-Design: Man dreht das «Blatt» einfach um und es bildet sich eine Wasserschale. Durch Schnellverschlussknöpfe kann man den Wasserfluss kontrollieren.
- Preis: ab Fr. 5.80 für Travel Drink (250 ml)
- Gesehen bei: ipet.ch
- Info: ipet.ch/lumoleaf.com
5. Für Abenteurer
Die Halterung des «GoPro Fetch»-Hundegeschirrs ermöglicht die Befestigung einer Actioncam. Sie verfügt über zwei Befestigungsmöglichkeiten, Bild 5: an der Brust und auf dem Rücken. Der Hunde kann damit problemlos schwimmen, spielen und/oder im Dreck wühlen. Das Hundegeschirr ist universell einstellbar für kleine, mittlere und grosse Hunde von 7 bis 54 Kilogramm. Die Brusthalterung ist für kleinere Hunde abnehmbar. Die Halterung wird aus abwaschbarem, wasserverträglichem Material hergestellt. Sie ist passend für Dji- und GoPro-Produkte.
- Preis: Fr. 42.90
- Gesehen bei: galaxus.ch
- Info: gopro.com
6. Dog-Nanny
Wer einem Hund das Alleinsein angewöhnen möchte, kennt das vielleicht: Sie kommen nach Hause und die Wohnung ist verwüstet. Die Fellnase schläft friedlich im Körbchen. Klar, hier braucht es keinen Sherlock Holmes, um den Übeltäter zu überführen. Doch um zu sehen, was genau los war, bevor der Hund Ihre Sachen zerstörte, ist eine Hundekamera hilfreich, beispielsweise von Furbo, Bild 6.
Die 360-Grad-Kamera bietet HD-Videoqualität. Dank Zweiwegaudio kann man hören, was zu Hause passiert und mit Familienmitgliedern zu Hause sprechen. Die Furbo-Kamera hat auch einen praktischen Leckerli-Auswurf. Des Weiteren erkennt der Bell-Sensor von Furbo, wann der Hund kläfft und sendet eine Push-Benachrichtigung ans Smartphone. Weitere Funktionen können nur mit dem kostenpflichtigen Abo benutzt werden.
7. Abspeckhilfe
Ja, es ist schwer, diesen grossen Augen mit treuem Hundeblick zu widerstehen. Schnell gelangt das Leckerli aus unserer Hand zur Schnauze.
Doch während Leckerlis beim Training von Welpen, Jung- oder Tierheimhunden sehr sinnvoll sein können, kann zu viel des Guten wie beim Mensch schädlich werden. Übergewichtige Hunde haben ein erhöhtes Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf- und Gelenkbeschwerden.
Doch auch hier kann Technik unterstützend wirken und helfen – beispielsweise mit dem «PitPat Dog Activity Monitor» können Sie die Kalorienaufnahme verfolgen und das Gadget gibt genaue Fütterungsempfehlungen, Bild 7. Das PitPat-Gadget lässt sich an allen Halsbändern befestigen und ermöglicht nebenbei noch GPS-Ortung in Echtzeit.
- Preis: ca. Fr. 43.–
- Gesehen bei: pitpat.com
- Info: pitpat.com
8. Aktivitätstracker
Tractive bietet einen GPS-Tracker für Hunde (und Katzen), über den Haustiere geortet werden können, Bild 8. Über eine App ist der Live-Standort ersichtlich. Ausserdem kann ein Weglaufalarm eingerichtet werden. Des Weiteren erfasst der GPS-Tracker «Tractive DOG 4» Informationen zu Schlaf und Aktivität und bietet sogar Gesundheitswarnungen, um potenzielle Beschwerden frühzeitig zu erkennen. Wer gerne länger draussen ist: Es gibt ebenfalls eine Adventure-Edition für Hunde ab 22 Kilogramm. Zu den Kosten des Trackers kommen noch monatliche Abokosten hinzu (je nach Basic- oder Premium-Abo ab Fr. 6/Monat).
- Preis: ab Fr. 54.80
- Gesehen bei: tierbedarf-discount.ch
- Info: tractive.com/de
9. Für die Kondition
Wem das Ballwerfen über lange Zeit irgendwann zu viel wird: Für die Fellnase gibt es Ballwurfmaschinen wie den iFetch Ball Launcher, Bild 9. Der Ball kann sowohl vom Zwei- als auch Vierbeiner eingelegt werden. Die Maschine wirft einen Mini-Tennisball (etwa so gross wie ein Golfball) und los geht der Spass. Die Wurfweite kann geändert werden.
Der iFetch-Ballwerfer ist hauptsächlich für kleine und mittlere Hunde geeignet. Die Ballwurfmaschinen läuft mit Strom oder Akku. Eine Beaufsichtigung durch den Besitzer wird empfohlen.
- Preis: ca. Fr. 75.–
- Gesehen bei: amazon.de
- Info: goifetch.com
10. Futterautomat
Wenn Sie ein paar Tage wegfahren (müssen) und der pelzige beste Freund darf nicht mit, kann ein Futterautomat hilfreich sein. Natürlich nur, wenn jemand mehrmals am Tag vorbeigeht und das Gassigehen übernimmt. Trotzdem kann es praktisch sein, den Futterplan aus der Ferne zu steuern, anzupassen und zu überwachen. Mit dem «Smart Feed Futterautomat WiFi» von PetSafe kann die Fütterung per App gesteuert werden, Bild 10.
Ein Futterstandsensor informiert automatisch, wenn der Futterstand niedrig ist. Laut Hersteller wird der Futterplan auch dann eingehalten, wenn die WLAN-Verbindung unterbrochen wurde und der Futterautomat offline ist. Das Gadget ist sowohl für Trockenfutter als auch für halb feuchtes Futter geeignet. Täglich kann man bis zu zwölf Mahlzeiten in Portionsgrössen zwischen 29 und 964 Millilitern festlegen. Wer mehr als einen Hund zu Hause hat: Mit dem «PetSafe Futterteiler & Schüssel» können zwei Hunde gleichzeitig gefüttert werden (separat erhältlich). Gewisse Futterautomaten-Modelle anderer Hersteller haben übrigens auch eine integrierte Kamera.
- Preis: Fr. 235.50
- Gesehen bei: ipet.ch
- Info: ch.petsafe.net
11. Magisches Anleinen
Hunde, die abrufbar sind und normalerweise freilaufen können, sollten trotzdem an die Leine genommen werden, wenn ein angeleinter Hund entgegenkommt. Manche Hundehalter verlieren Zeit damit, den Hund zurückzurufen, die Hundeleine zur Hand zu nehmen und am Karabinerhaken herumzufummeln.
Genau hier setzt Goleygo an, Bild 11. Die innovative Hundeleine arbeitet mit einem magnetischen Klicksystem, damit Wuffi schnell an- und abgeleint werden kann. Im Lieferumfang sind ausser einer zwei Meter langen, verstellbaren Leine auch das dazugehörige Halsband enthalten. Goleygo gibt es in den Grössen S und L.
- Preis: ca. Fr. 28.–
- Gesehen bei: amazon.de
- Info: goleygo.de
12. Gegen Hundehaare
Sie haben es gerne blitzblank zu Hause und setzen dafür auf einen Dyson-Staubsauger? Doch da ist jetzt der neue pelzige Freund, den man zwar liebt, doch leider hinterlässt er lange Haare. Dafür gibts den Haustierpflegeaufsatz. Die «Hermex Alternative Fellbürste Tierhaarbürste für Dyson» will das Bürsten von Hunden revolutionieren. Die Haare werden bereits während des Bürstens aufgesaugt.
- Preis: Fr. 39.90
- Gesehen bei: galaxus.ch
- Info: dyson.ch
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