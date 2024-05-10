Clevere Hunde-Gadgets

Das Gerät arbeitet mit frequenten (subliminalen) Schwingungen, die beim Hund eine unbewusste Tiefenentspannung erzeugen. Aus eigener Erfahrung kann die Autorin berichten, dass es eine Eingewöhnungszeit von mehreren Tagen braucht. Besonders gefällt die Timer-Funktion, mit der man zum Beispiel während der eigenen Abwesenheit das Gerät vier Stunden laufen lassen kann, bevor es automatisch ausgeht. Für rastlose tierische Exemplare ist die Noise-Motion-Funktion praktisch. Ist sie an, aktivieren sich automatisch die integrierten Mikrofone und das Soundmodul schaltet sich ein, wenn Wuffi alleine zu Hause ist und anfängt zu bellen. Mehr dazu finden Sie im ausführlichen PCtipp-Test unter dem Link go.pctipp.ch/2636.

Hinweis: RelaxoPet Pro für Hunde ist nur für die Anwendung bei Hunden bestimmt. Der Tier­entspannungstrainer ersetzt natürlich nicht die Erziehung des Hundes oder eine tierärztliche Diagnose. Es gibt eine eigene Relaxo­Pet-Pro-Version für Katzen.

3. Digitaler Wachhund

Ihr Hund ist (zu) freundlich und tiefenentspannt – und würde Einbrecher schwanz­wedelnd begrüssen, anstatt sie mit furchter­regendem Gebell zu vertreiben? Wenn Sie im Erdgeschoss wohnen oder ein Haus haben, können Sie mit dem Elro «Elektronischer Wachhund» trotzdem ungebetene Gäste abschrecken, Bild 3.