Cleverer Heimassistent

Wenn alles steht, klicken Sie ganz rechts oben auf die drei Punkte B und wählen im Kontextmenü den Befehl Ausführen, um zu sehen, ob alles wie gewünscht abläuft.

Ab hier setzen nur noch Fantasie und Erfahrung die Grenzen, wobei die Fantasie wichtiger ist – denn HA ist nicht wirklich kompliziert, wenn man erst einmal weiss, wie die Software tickt. Hier einige Beispiele für Automationen, die über einen simplen Bewegungsmelder hinausgehen.

Schalte den Fernseher ein und dimme das Licht, wenn nach 18 Uhr der Vibrationssensor im Sofakissen eine Erschütterung wahrnimmt.

Parke den Mähroboter, wenn der Wetterbericht für die nächsten zwei Stunden Regen voraussagt.

Wenn der Bewegungsmelder im Inneren des Gartenschrankes erkennt, dass die Türe geöffnet wird UND im oberen Stockwerk mindestens ein Fenster offen ist, schlage Alarm – denn in diesem Fall wird bei uns gegrillt und der Rauch würde in die oberen Zimmer ziehen.

Das richtige Vorgehen

Für eine erfolgreiche Installation muss der Kelch bis zur bitteren Neige geleert werden. Es ergibt wenig Sinn, nur ein einzelnes Zimmer mit smarten Leuchtmitteln auszustatten. Ein Bewegungsmelder im Keller ist zwar praktisch, aber dann bitte auch im Wohnzimmer oder im Heimbüro. Und wenn Tür- und Fensterkontakte dazukommen, sollte vom Fleck weg alles damit bestückt werden, was auch nur ansatzweise infrage kommt.

Natürlich spielt die persönliche Situation eine wichtige Rolle: In den eigenen vier Wänden sind Unterputz-Relais eine feine Sache; doch in einer Mietwohnung lohnt sich der Aufwand meistens nicht. Hingegen lassen sich smarte Leuchtmittel oder Sensoren schnell installieren und vor dem Umzug genauso schnell wieder tauschen.

Wenn Sie jetzt vor der Frage stehen, wie Sie den Start am besten angehen, sollten Sie sich an drei Themen versuchen, und zwar in genau dieser Reihenfolge: Licht, Sensoren und zum Abschluss Relais.

Licht: Philips Hue

Halten Sie sich bei den ersten Gehversuchen an die Bibel: Auch dort wird auf der ersten Seite das Licht eingeschaltet. Die richtige Beleuchtung wirkt sich positiv auf das Wohl­befinden und auf die Stimmung aus – und ausserdem sorgt dieses Thema wie kein Zweites für schnelle Erfolgserlebnisse und eine tiefe Befriedigung.

Smarte Lichtsysteme gibt es wie Sand am Meer – doch die Hue-Familie von Philips thront an der Spitze. Das System bietet jedes erdenkliche Leuchtmittel und jeden Schalter, den man sich vorstellen kann: von der «Birne» über Lichtschläuche und solar gespeisten Gartenlampen bis zu hin zu Wandschaltern. Hue ist teuer – und wer behauptet, es sei sogar überteuert, liegt auch nicht ganz falsch. Aber das System funktioniert hervorragend. Bauen Sie das Licht unbedingt zusammen mit der Hue-Bridge und der Hue-App auf. Alles, was so eingerichtet wird, wird von HA automatisch erkennt und eingebunden.

Tipp: Grundsätzlich ist es möglich, die Leuchtmittel von Hue auch ohne Bridge und ohne Hue-App in HA einzubinden. Doch der Aufwand für die Erstellung der Szenen und Aktionen ist enorm, anstrengend und frustrierend. Die etwa 45 Franken für die Hue-Bridge sind hingegen bestens investiert. So ist es auch möglich, dass Sie das Licht komplett einrichten können, noch bevor HA überhaupt in Betrieb ist.

Kosten: Die Beleuchtung kann den Löwenanteil eines Smarthomes verschlingen. Wenn Sie sich für das Hue-System entscheiden, rechnen Sie mit etwa 160 Franken für ein Starterkit: bestehend aus der Bridge, einer Fernbedienung und drei Leuchtmitteln, Bild 9. Jede weitere Birne und jeder Spot kosten ab ca. 35 Franken. Bei Deckenleuchten und Stehlampen sind die dreistelligen Preise im Nu erreicht. Kalkulieren Sie für eine erste Ausstattung mit etwa 800 Franken und mehr.