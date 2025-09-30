Was ist ein Cookie?

Cookies (dt. Kekse) sind kleine Textdateien, die von Webseiten (beispielsweise von Google oder einer Tageszeitung) auf dem lokalen Computer im Browserverzeichnis gespeichert werden. Wenn Sie z.B. bei Amazon oder Digitec einen Artikel angeschaut haben, wird Ihnen später bei einem Besuch auf Facebook, Google oder YouTube überall Werbung für diesen Artikel angezeigt. Der Grund dafür sind die Cookies.