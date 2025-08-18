Dank Apple Watch kann das iPhone zu Hause bleiben! So geht es!

Um hingegen die Haustür durch einen Antrieb zu öffnen, kennt der Markt zahlreiche Möglichkeiten, etwa die elektrischen Drehknäufe der Firma Nuki. Doch ein Traumschloss schlägt sie alle: das Aqara U200, Bild 6. Auf der Innenseite dreht der Motor den Schlüssel, auf der Aussenseite wird das zugehörige Display aufgeklebt. Es bietet den Zugang via Code, Fingerscanner, App oder NFC. Doch vor allem gehört es zu den seltenen Vertretern, die Apple HomeKey unterstützen.

Einmal eingerichtet, wird die Apple Watch oder das iPhone ohne weitere Interaktion gegen die Tastatur gehalten, damit sich die Türe entriegelt. Alle Familienmitglieder, die in der Home-App erfasst sind, finden ihren digitalen Schlüssel automatisch via Wallet auf dem iPhone und der Apple Watch.

Info: Gesehen bei digitec.ch für 279 Franken. Ohne Abo oder Folgekosten, bedingt aber einen Thread Border Router: also einen Aqara Hub M3, einen HomePod mini oder ein anderes fähiges Gerät.

Ohne Autoschlüssel

Das Aqara U200 kann mit ein wenig gutem Willen überall nachgerüstet werden. Das lässt sich bei Autos leider nicht behaupten, wenn Apple CarKey gewünscht wird. Auch hier wird die Tür und der Motor über das iPhone oder die Apple Watch aktiviert. Allerdings ist die Technologie noch selten. Auf der Apple-Website unter go.pctipp.ch/3229 sind zwar über 800 Automodelle aufgelistet, die sich mit CarPlay verstehen; doch CarKey unterstützen nur jene Modelle, die mit einem Schlüsselsymbol markiert sind. Und damit ­reduziert sich die Auswahl vornehmlich auf ein paar Modelle von Hyundai, Kia und BMW.

Das mobile Gedächtnis

Navigation hin und zurück

Unterwegs hilft die Apple Watch dabei, sich zu erinnern – oder den Weg zurück zu finden.

Als Fremder in der Stadt vergisst man schnell, in welcher Ecke das Auto geparkt wurde. Kein Problem: Öffnen Sie beim Ausgangspunkt auf der Apple Watch die App Karten. Die aktuelle Position wird angezeigt. Tippen Sie auf das Display und im folgenden Dialog ganz unten auf die Schaltfläche Standort markieren.

Um sich später zu dieser Stelle navigieren zu lassen, öffnen Sie die Karte erneut. Suchen Sie den roten Pin, Bild 7 A. Der Massstab wird mit der digitalen Krone der Aple Watch geändert, der Ausschnitt mit dem Finger. Tippen Sie zuerst auf den Pin und anschliessend auf die Schaltfläche Route. Jetzt wählen Sie eine der möglichen Routen, um die Navigation zu starten B. Wenn eine Route für das Auto angezeigt wird, Sie aber lieber zu Fuss gehen möchten, tippen Sie auf das Symbol rechts oben C, um das Verkehrsmittel zu ändern.

Sprachmemos

So mancher Geistesblitz entfleucht, weil nichts zum Schreiben in Griffweite lag. Abhilfe bietet die App Sprachmemos: Ein Druck auf die rote Taste startet die Aufnahme und hilft gegen das Vergessen, Bild 8 A. Danach lassen sich die Sprachaufnahmen natürlich auf der Apple Watch abspielen B. Zusätzlich werden sie auch über­ ­iCloud mit dem Mac und dem iPad abgeglichen.

Erinnerungen

Erinnerungen lassen sich mit Siri ganz gut erstellen. Mein Favorit: «Erinnere mich zu Hause …». Damit meldet sich die Apple Watch automatisch mit der gewünschten Erinnerung, sobald ich daheim ankomme.

Einkaufsliste

Auch der schnöde Einkaufszettel wurde bei uns längst durch die App Erinnerungen abgelöst, die wahlweise durch das iPhone, iPad oder den Mac gefüllt wird. Im Geschäft wird die Liste abgearbeitet, während die Hände freibleiben, Bild 9 A. Doch es wird sehr schnell lästig, wenn die Apple Watch nach kurzer Zeit zurück auf das Zifferblatt springt. Um das zu verhindern, öffnen Sie die Einstellungen der Apple Watch. Im Bereich Allgemein tippen Sie auf Zur Uhr zurück B, um eine App statt 2 Minuten eine Stunde lang offenzuhalten.