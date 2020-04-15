15. Apr 2020
Lesedauer 2 Min.
Kommunikation
Dark Mode in Microsoft Teams einstellen – so gehts
Auch das Firmen-Kommunikations-Tool Teams bietet den Dunkelmodus. Ausserdem gibt es eine Darstellung mit hohem Kontrast.
Lösung:
- Klicken Sie in der Desktop-Version von Teams oben auf Ihr Benutzer-Icon und wählen Sie Einstellungen.
- Unter Allgemein wählen Sie bei Design Dunkel.
- Das Design wird direkt angezeigt respektive übernommen. Klicken Sie auf das X-Symbol oben (Schliessen).
- Das geht auch in der App: Hamburger-Menü/Einstellungen, dann den Schieberegler beim Mond-Symbol (Dunkles Design) betätigen.
- Alternativ gibt es in der Desktop-Version das Design mit hohem Kontrast, das dem Dunkelmodus ähnelt. Es enthält allerdings etwas Farbe und die einzelnen Beiträge sind sehr markant durch Linien abgegrenzt (s. Screenshot)
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