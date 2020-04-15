Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
15. Apr 2020
Lesedauer 2 Min.

Kommunikation

Dark Mode in Microsoft Teams einstellen – so gehts

Auch das Firmen-Kommunikations-Tool Teams bietet den Dunkelmodus. Ausserdem gibt es eine Darstellung mit hohem Kontrast.

Manche lieben, andere hassen ihn: den Dunkelmodus

© (Quelle: Screenshot/PCtipp)

Lösung:

  1. Klicken Sie in der Desktop-Version von Teams oben auf Ihr Benutzer-Icon und wählen Sie Einstellungen.
  2. Unter Allgemein wählen Sie bei Design Dunkel.
  3. Das Design wird direkt angezeigt respektive übernommen. Klicken Sie auf das X-Symbol oben (Schliessen).
  4. Das geht auch in der App: Hamburger-Menü/Einstellungen, dann den Schieberegler beim Mond-Symbol (Dunkles Design) betätigen.

  5. Alternativ gibt es in der Desktop-Version das Design mit hohem Kontrast, das dem Dunkelmodus ähnelt. Es enthält allerdings etwas Farbe und die einzelnen Beiträge sind sehr markant durch Linien abgegrenzt (s. Screenshot)

Das Design «hoher Kontrast» ähnelt dem Dunkelmodus, hat aber etwas mehr Farbe. Wer sehr markante Linien mag, sollte dies mal ausprobieren

 © Quelle: Screenshot/PCtipp

Kommentare

Kommunikation Apps Microsoft Microsoft Teams Smartphone & Apps Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare