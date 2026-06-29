Gratis: PCtipp-Webinar plus zwei PDF-Reise-Fotobücher
Das perfekte Foto-Reisebuch: CEWE-Webinar gratis zum Download plus Video
Das Video und die beiden Downloads für die PDF-Foto-Reisebücher finden Sie am Ende des Artikels!
Darum geht es im Gratis-Webinar: Sie möchten Ihre Ferienerinnerungen in einem CEWE-FOTOBUCH festhalten, das begeistert? Dann ist dieses Webinar genau das Richtige für Sie! In unserem Webinar dreht sich alles um die Gestaltung von einem CEWE-FOTOBUCH Ihrer Reise:
- Was macht ein gelungenes CEWE-FOTOBUCH mit Reisefotos und persönlichen Erinnerungen aus?
- Welche Inhalte gehören hinein – und was können Sie weglassen?
- Wie bauen Sie eine stimmige Gestaltung von der ersten bis zur letzten Seite auf?
- Mit welche besonderen Features (z.B. Panoramaseite, personalisierter Schuber, 3D-Druck u.v.m.) lässt sich das Reisebuch veredeln?
Fotobuch-Profi Andreas Scholz (siehe Bild) stellt im PCtipp-CEWE-Webinar die aktuelle Software sowie neue Designvorlagen vor - etwa wie Landkarten und Reiserouten elegant eingefügt werden, um Ihre Reise visuell erlebbar zu machen. Ausserdem gibt es spannende Neuheiten, mit denen das CEWE-Fotobuch noch professioneller und persönlicher wird.
Das PCtipp-Webinar besteht aus folgenden Themen:
▬ Inhalt ▬▬▬
0:00 Intro
2:50 Tipps zum Erstellen des Buches, Platzieren der Fotos und Designs
18:10 Alles rund ums Einbetten von Landkarten
33:25 Gliedern, Übersicht schaffen, Gestaltung, Layouttipps und individuelle Akzente setzen
46:00 Tipps und Tricks, Digitaldruck, Fotobuch, Buchbindung, Lay-Flat-Bindung, Einband, Brillanz
55:25 Neuerungen und Extras für die Schweiz
68:48 Schlussworte
Tipp: Sie können das Video komplett anschauen (am Ende des Artikels), und/oder zu einer definierten Zeitmarke (per Klick auf den zugehörigen Link) wechseln, und sich so ein Thema nochmals genauer anschauen.
Mit von der Partie im Webinar waren Daniel Bader, Stv. Chefredaktor vom PCtipp, und der CEWE-Experte Andreas Scholz.
Unser Anliegen: Unterstützen Sie mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle und unabhängige Arbeit. Sei es bei unseren Tests, den Kaufberatungen und auch Webinaren. Dass wir das Webinar kostenlos zur Verfügung stellen können, ist nicht selbstverständlich. Unser Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein: Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft für einen Preis von 32 Franken und erwerben unser PCtipp-Heft per Digital-Abo. Die Gültigkeit des Abos beträgt ein halbes Jahr. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben.
Viel Spass beim Zuschauen, wünscht PCtipp!
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