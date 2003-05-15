Dateiattribute für mehrere Dateien gleichzeitig ändern

Verwenden Sie dazu den "Total Commander", den Sie sich von unserer Downloadseite herunterladen können. [1]

Sie können dort im Menü "Datei" unter "Dateiattribute ändern..." die Attribute (wie "versteckt" oder "schreibgeschützt" u.a.) der markierten Dateien, auch der markierten Ordner und deren Unterverzeichnisse, ändern. Ebenso können Sie hier das Datum und die Zeit der Dateien ändern.

Der "Total Commander" enthält auch ein "Mehrfach-Umbenenn-Tool", mit dem Sie mehrere Dateien auf einmal umbenennen können, eine Funktion, um Dateien miteinander zu vergleichen und sehr viele andere nützliche Funktionen für (fast) alles, was man mit Dateien machen können will.