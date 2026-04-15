Dateien ideal im Griff

Aber lassen Sie uns zuerst auf die Frage eingehen, wie Windows Daten löscht. Das ist entscheidend für eine erfolgreiche Wiederherstellung. Aus Effizienzgründen entfernt Windows gelöschte Dateien nämlich nicht sofort. Stattdessen verschiebt es sie zunächst nur in den Papierkorb.

Daher sollten Sie dort auch als Erstes nachsehen, wenn Sie Dateien vermissen. Sie finden den Papierkorb meist oben links auf dem Desktop Ihres Windows-Rechners. Ist dort keine Verknüpfung zum Papierkorb vorhanden, klicken Sie auf Start und rufen Einstellungen auf. Wechseln Sie erst zu Personalisierung, danach zu Designs sowie Desktopsymboleinstellungen und setzen Sie hier das Häkchen vor Papierkorb, Bild 1. Das funktioniert sowohl unter Windows 10 als auch 11. Dateien, die Sie wiederherstellen wollen, ziehen Sie entweder mit dem Mauszeiger an die gewünschte Stelle oder Sie klicken mit der rechten Maustaste darauf und wählen Wiederherstellen aus.

Erst nach dem Löschen aus dem Papierkorb, wenn Sie ihn etwa per Rechtsklick geleert haben, entfernt Windows die Verweise auf die Dateien aus dem Dateisystem. Den bislang von der oder den Dateien belegten Speicherplatz markiert das Betriebssystem jetzt als wieder frei. Er kann mit neuen Daten überschrieben werden. Bis das geschieht, bleiben die Dateien aber – allerdings eben ohne Verweise im Dateisystem – erhalten. Das gilt auch für das sogenannte «endgültige Löschen» unter Windows. Hier spart sich das Betriebssystem den Umweg über den Papierkorb.

In vielen Fällen ist das Wiederherstellen der verschwundenen Dateien relativ leicht möglich. Problematisch wird es nur dann, wenn seit dem Löschen neue Daten auf der Festplatte gespeichert wurden oder wenn Windows etwa eine Fragmentierung durchgeführt hat. Letzteres macht es allerdings nur bei den herkömmlichen magnetischen Festplatten (HDDs). Auf SSDs ist die Wiederherstellung aber aus einem anderen Grund schwieriger. Zur Steigerung der Leistung und Verlängerung der Lebensdauer verwenden SSDs den sogenannten «TRIM»-Befehl. Er gibt Platz für neue Daten frei, indem er gelöschte Dateien mit Nullen überschreibt.