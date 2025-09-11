Dateien im Explorer einzeln anhaken

Um einige nicht zusammenhängende Dateien im Windows-Explorer auszwählen, könnten Sie diese mit gedrückter Ctrl- bzw. Strg-Taste nacheinander anklicken. Alternativ haken Sie im Reiter Ansicht die Option Elementkontrollkästchen an. Damit bekommen die Dateien beim Drüberfahren per Maus ein Kästchen, das Sie anhaken können, um einzelne Dateien auszuwählen.

Aufgepasst: Sie müssen das Kästchen jeweils genau treffen! Klicken Sie daneben, werden alle Markierungen aufgehoben.