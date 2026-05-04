Dateien lokal übertragen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Daten zwischen diesen lokalen Systemen auszutauschen. Schnell und ohne Installation zusätzlicher Software funktioniert LocalSend direkt im Webbrowser.

Öffnen Sie auf beiden Rechnern https://web.localsend.org. LocalSend erkennt andere Rechner im selben LAN. Auf der Seite steht oben, welchen Namen der Rechner zugewiesen bekommen hat. Erreichbare Systeme zeigt LocalSend darunter in grünen Boxen. Um eine Datei auf das andere System zu übertragen, klicken Sie auf seinen Namen. Dadurch öffnet sich ein Fenster des Dateimanagers. Navigieren Sie zu der Datei und klicken Sie doppelt darauf. Im Browser des verbundenen Computers öffnet sich automatisch ein Speichern-Dialog.