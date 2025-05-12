Dateien immer parat auf dem iPad

Es gibt Ordner und Dateien, die unbedingt am iPad verfügbar sein müssen – etwa die Unterlagen der Aussendienstmitarbeiter. Bis anhin konnte es jedoch passieren, dass diese Objekte hinterrücks in die iCloud ausgelagert wurden.

Doch seit iPadOS 18 lässt sich das verhindern: Drücken Sie in der App Dateien etwas länger auf ein Objekt und wählen Sie im Einblendmenü den Befehl Geladene Objekte behalten, damit diese auch ohne Internet stets im lokalen Speicher verfügbar sind.