Dateiname & Pfad in jeder PowerPoint-Titelfolie

Ganz so einfach gehts bei Powerpoint nicht. Da braucht es in jeder Datei ein Makro. Diese Frage wurde früher schon mal unter dem Webcode 16429 [1] beantwortet. Folgen Sie den dort beschriebenen Instruktionen um das Makro zu erstellen.

Damit das Makro in jeder neuen Datei verfügbar ist, müssen Sie es auf der Standardvorlage erstellen. Auch dafür finden Sie bereits einen Artikel auf unserer Webseite [2]. Der Dateiname in dem Artikel ist jedoch nur bis zur Version 2000 gültig. Bei den Versionen XP und 2003 weicht der Name der Vorlage von dortigen Beschreibung ab. Die entsprechende Datei muss ab Version XP "blank.dot" heissen, damit sie automatisch für jede neue Präsentation verwendet wird.