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PCtipp Redaktion
15. Okt 2000
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Dateinamen in Powerpoint-Fusszeile einfügen

Wie kann ich den Dateinamen als Feld, das automatisch aktualisiert wird, in eine Powerpoint-Folie einfügen? Mit dem Datum und der Foliennummer funktioniert das prima, aber wie füge ich den Dateinamen ein?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Das ist so eine Sache mit Feldern in PowerPoint. Es ist schlichtweg nicht dafür ausgerüstet. Aber wie wäre es mit der Alternative, den Dateinamen per Makro in die Fusszeile eintragen zu lassen? Das ist dann zwar nicht "vollautomatisch", da es doch noch zwei bis drei Mausklicks benötigt, aber immerhin: Sie bräuchten nur nach dem Speichern der Präsentation (für die Namensgebung) das Makro auszuführen und der Name wird in der Fusszeile eingetragen.

Fügen Sie den folgenden Code ein, nachdem Sie über EXTRAS/MAKRO/MAKROS den gewünschten Namen eingetippt und dann auf "Erstellen" geklickt haben:

Sub DateinameFusszeile()

With ActivePresentation.Slides.Range.HeadersFooters

.Footer.Text = ActivePresentation.Name

.SlideNumber.Visible = msoFalse

End With

End Sub

Möchten Sie die Foliennummern gleich miteinfügen, ändern Sie den Eintrag "msoFalse" in "msoTrue" und Ihr Wunsch wird erfüllt. Möchten Sie den Dateinamen nur auf der aktuellen Folie in die Fusszeile eintragen lassen, sieht der Makro-Code ein ganz klein wenig anders aus:

Sub FusszeileNurAktuelleFolie()

With ActiveWindow.Selection.SlideRange.HeadersFooters

.Footer.Text = ActivePresentation.Name

.SlideNumber.Visible = msoFalse

End With

End Sub

Wenn Sie den ganzen Pfad inkl. dem Dateinamen in der Fusszeile haben möchten, ändern Sie die die Zeile ".Footer.Text = ActivePresentation.Name" in:

.Footer.Text = ActivePresentation.Path & "\" & ActivePresentation.Name

(wobei die "" in dieser Zeile ANFÜHRUNGSZEICHEN darstellen sollen!)

Damit Ihnen diese Makros auch in jeder neuen Präsentation zur Verfügung stehen, speichern Sie sie am besten in die Präsentationsvorlage, dann werden Sie bei jedem PowerPoint-Start geladen.

Wie das gemacht wird, wird hier beschrieben --&gt; [1]

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