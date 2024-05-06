Dateiverwaltung beim Öffnen und Sichern

Die Abbildung oben wirkt wie ein Finder-Fenster, doch es handelt sich um den Öffnen-Dialog in einer Anwendung. Da ist noch mehr: ­Klicken Sie ein Objekt mit der rechten Maustaste an, um weitere Funktionen einzublenden. Was ebenfalls gerne übersehen wird: Ein Ordner oder eine Datei lassen sich direkt in dieser Dialogbox mit der Maus auf den Schreibtisch oder ein offenes Finder-Fenster ziehen, um Objekte zu verschieben.