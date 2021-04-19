Wurden Daten aus all diesen 23'000 Websites entwendet?

Troy Hunt hat die Daten analysiert und in HIBP eingepflegt. Waren es nur Daten, die schon in anderen Breaches vorhanden waren? Waren es gefälschte Daten? Zu beidem: eher nein, wie es aussieht. Nach dem Datenabgleich fand er heraus, dass nur 65% der Mailadressen bereits in anderen Breaches vorhanden waren. Ein paar einzelne Breaches der erwähnten Sites waren zudem auch schon bekannt. Er nennt das Beispiel von hookers.nl, das bereits in seiner Datenbank steckte. Uns ist unter den aufgelisteten Breaches jener von forum.zonealarm.com noch geläufig, siehe Bericht von Securityweek (engl.) vom November 2019. Ausserdem hat Troy Hunt einige ausgesuchte Accounts verschiedener Domains geprüft. Aufgrund seiner Stichproben kam er zum Schluss, dass die Accounts wahrscheinlich echt waren und tatsächlich zu den in Dateinamen angegebenen Domains gehörten.

Aber was bedeutet das jetzt für User, deren Mailadressen laut «Have I been pwned?» in diesem «Cit0day»-Paste gefunden werden?

Was heisst jetzt das für die User?

Wenn «Have I been pwned?» einem User mitteilt, seine Mailadresse stecke in diesem «Cit0day»-Breach, stellen sich ihm eigentlich nur zwei Fragen:

Aus welcher Domain wurde meine Adresse mutmasslich geklaut?

Weil: Bei welchem Dienst muss ich in diesem Fall mein Kennwort ändern?

Das sagt der HIBP-Dienst dem User nicht. Es sind einfach zu viele Domains! Aber Troy Hunt hat in seinem Blogpost zwei Textdateien mit den Namen der rund 23'000 betroffenen Domains verlinkt:

hier die erste

und hier die zweite

Also «viel Spass beim Durchsuchen»? Wir machen es Ihnen etwas einfacher. Die Autorin hat die in diesem Breach vorkommenden Domainlisten heruntergeladen und – Excel sei Dank! – nach Top-Level-Domains, also nach Domain-Endungen gefiltert. Die meisten User im deutschsprachigen Raum dürften sich wohl primär bei Domains mit Endungen .ch, .de, .at, .com, .net und .org registrieren.

Daher hat die Autorin die Domains pro Top-Level-Domain auseinandergedröselt. Auf den Folgeseiten sind die betroffenen Sites mit Top-Level-Domains .ch, .de und .at aufgelistet.

Jene der .com, .org und .net-Domains sind etwas lang, darum diese hier als gezippte Textdateien:

Wenn Ihre Mailadresse laut «Have I been pwned?» im erwähnten Cit0day-Breach gefunden wurde, schauen Sie sich die Domains in Ruhe an. Falls Sie eine entdecken, bei der Sie irgendwann mal ein Konto eingerichtet haben, dann loggen Sie sich dort ein, prüfen Sie Ihre Daten und ändern Sie Ihr Kennwort.

«Hey, warum steht meine Domain in der Liste?!»

Solche Datenpannen können passieren. Sogar aus dem Forum des Sicherheitsanbieters ZoneAlarm wurden durch einen Angreifer Benutzerdaten entwendet. Wir stellen hier nicht die Behauptung auf, dass die von Troy Hunt analysierten Daten alle zu 100% echt sind. Wir neigen aber aufgrund seiner Analyse dazu, die Daten für plausibel zu halten. Und falls es einen «Cyber-Einbruch» in die Datenbank Ihrer registrierten Nutzer gegeben hat, wissen wir nicht, wann dieser stattgefunden hat. Es kann auch mehrere Jahre her sein. Prüfen Sie, ob Sie auf Ihrem Server aktuelle Software laufen haben, denn auch WordPress, Drupal, Typo3 und wie die ganzen Content-Management-Systeme für Websites alle heissen, haben haufenweise Sicherheitslücken, die gestopft werden müssen. Sorgen Sie dafür, dass keine Zahlungsinformationen zugänglich sind. Sorgen Sie dafür, dass die Passwörter nur verschlüsselt gespeichert werden. Stellen Sie sicher, dass nur jene Benutzerkonten Zugang zu solchen Daten haben, die dies auch wirklich brauchen. Setzen Sie die Kennwörter der betroffenen User zurück, sofern nicht schon erledigt.

Anbieter, die in ihren eigenen Sites einen Breach (Datenklau durch einen Angreifer) feststellen, sollten zudem nicht nur die eigene Nutzerschaft, sondern auch den Datenschutzbeauftragten darüber informieren. Derzeit ist letzteres zwar noch nicht Pflicht, aber das wird sich laut Jurist Martin Steiger in der nächsten Revision des Schweizer Datenschutzgesetzes ändern.

Einige der Sites haben wir im Sinne einer Stichprobe in einem geschützten Browser geöffnet. Viele davon sind heute gar nicht mehr erreichbar oder begrüssen einen mit Fehlermeldungen. Einige der noch erreichbaren Sites schienen allerdings sogar die minimalen Sicherheitsmassnahmen zu vernachlässigen, denn diese waren nur via http erreichbar – nicht via https. Der Fall zeigt: Viele Webseitenbetreibende haben punkto Sicherheit noch viel Arbeit vor sich.

Die 92 .ch-Domains im Cit0day-Breach

Hier finden Sie die 92 .ch-Domains aus dem Cit0day-Breach. Falls Sie bei einer dieser Domains ein Konto haben, könnte dieses vom Cit0day-Breach betroffen sein. Ändern Sie bei dem Konto sicherheitshalber das Kennwort.