Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
19. Apr 2021
Lesedauer 7 Min.

Viele Schweizer Sites gelistet

Wurden Daten aus all diesen 23'000 Websites entwendet?

Laut einer in Hackerforen im November 2020 gefundenen Datenbank mit rund 226 Millionen Mailadressen sollen 23'000 kleinere Websites aus aller Welt gehackt worden sein. Ein Leser fand seine Adresse in diesem «Cit0day»-Breach. Was heisst das?

Unangenehmer Fund eines Lesers: Seine Mailadresse wurde im «Cit0day»-Breach entdeckt. Was nun? Und was heisst das?

© (Quelle: Leser-Screenshot)

Aber der Reihe nach. Der PCtipp berichtete über einen anfangs April 2021 publizierten Leak zu rund 530 Millionen Facebook-Konten. Ob man Opfer eines solchen Datendiebstahls geworden ist, sollte man als User direkt vom betroffenen Anbieter selbst erfahren. Manchmal erfährt man erst durch die Medien davon. Und manchmal durch eine simple Abfrage in der Datenbank «Have I been pwned?» (kurz «HIBP») des renommierten Sicherheitsexperten Troy Hunt.

Ein typischer Fall wäre dieser: Eine Abfrage ergibt zum Beispiel, dass die Mailadresse im «Dropbox-Datenleak von 2012» enthalten war. Sofern nicht schon geschehen, loggt man sich in einem solchen Fall beim betroffenen Dienst (hier wäre es Dropbox.com) ein und ändert das Passwort. Wenn Sie für jeden Dienst ein anderes (und zwar ein gutes) Passwort verwenden, wie wir es immer wieder dringend empfehlen, dann ist das meistens alles, was Sie tun müssen und können. Ist ein Social-Media-, E-Mail- oder ein Forums-Account betroffen, prüfen Sie, ob Ihre Kontaktdaten noch stimmen (besonders die Mailadresse oder Handynummer für die Passwortwiederherstellung!) und ob vielleicht ein Angreifer bereits Nachrichten aus diesem Konto verschickt hat.

Ein recht klarer Fall: Die Mailadresse in diesem Beispiel befand sich im 2012er Dropbox-Datenleak

 © Quelle: PCtipp.ch

Falls man dasselbe Passwort auch für andere Dienste benutzt hat, sollte man es bei diesen unbedingt ebenfalls ändern. Und zwar bei jedem Dienst auf ein anderes. Jedes Passwort sollte nur für genau einen Dienst benutzt werden. Der Grund ist einfach: Wenn Angreifer von einem User die Mailadresse (das ist meist gleichzeitig der Benutzername) und ein Passwort haben, dann werden sie dieselbe Mailadressen-/Passwort-Kombination bei etlichen anderen Diensten ausprobieren. Wenn der User leichtsinnig genug war, für alle Dienste dasselbe Kennwort zu verwenden, dann ist der Hacker vielleicht im Facebook-, Google-, Twitter-Konto usw. ebenfalls drin. Und das wollen Sie nicht.

Sonderfall «Cit0day»: Wurden 23'000 Websites gehackt?

Ein Leser meldete sich bei uns, weil seine Mailadresse laut seiner Abfrage bei «Have I been pwned?» in einem so genannten «Data Breach» mit dem Arbeitstitel «Cit0day» gefunden wurde. Was ist das? Und warum ist dieser Fall so speziell?

Troy Hunt (der HIBP-Betreiber) hat darüber gebloggt (engl.). Die Seite «Cit0day.in» war ein Dienst von Onlinekriminellen für andere Onlinekriminelle. Jener beschaffte und verkaufte Daten aus zahlreichen eher kleineren Datendiebstählen und hat im September 2020 seinen Dienst eingestellt. Dies angeblich, weil er von den US-Ermittlungsbehörden hopsgenommen worden sei. Das US-Portal ZDNet berichtete jedoch (engl.), dass die behördlich aussehende Meldung auf der damaligen Seite gefälscht und keine Verhaftung erfolgt sei.

Um Anfang November 2020 herum tauchte jedenfalls eine ominöse, mit «Cit0day» bezeichnete Datenbank mit rund 226 Millionen Mailadressen in einem Hackerforum auf. Die Struktur bestand aus rund 23'000 Paketen, die alle unterschiedliche Namen von Domains trugen, z.B. chordie.com, siehe nachfolgenden Screenshot. Darin enthalten waren die Files mit offenbar zugehörigen Mailadressen. Das lässt den Schluss zu, dass die in jedem Paket enthaltenen Mailadressen und sonstigen Daten bei Online-Einbrüchen bei den jeweiligen Domains geklaut wurden.

Zu jeder der 23'000 mutmasslich kompromittierten Domains gab es solche Files

 © Quelle: Screenshot Troy Hunt

Troy Hunt hat die Daten analysiert und in HIBP eingepflegt. Waren es nur Daten, die schon in anderen Breaches vorhanden waren? Waren es gefälschte Daten? Zu beidem: eher nein, wie es aussieht. Nach dem Datenabgleich fand er heraus, dass nur 65% der Mailadressen bereits in anderen Breaches vorhanden waren. Ein paar einzelne Breaches der erwähnten Sites waren zudem auch schon bekannt. Er nennt das Beispiel von hookers.nl, das bereits in seiner Datenbank steckte. Uns ist unter den aufgelisteten Breaches jener von forum.zonealarm.com noch geläufig, siehe Bericht von Securityweek (engl.) vom November 2019. Ausserdem hat Troy Hunt einige ausgesuchte Accounts verschiedener Domains geprüft. Aufgrund seiner Stichproben kam er zum Schluss, dass die Accounts wahrscheinlich echt waren und tatsächlich zu den in Dateinamen angegebenen Domains gehörten.

Aber was bedeutet das jetzt für User, deren Mailadressen laut «Have I been pwned?» in diesem «Cit0day»-Paste gefunden werden?

Was heisst jetzt das für die User?

Wenn «Have I been pwned?» einem User mitteilt, seine Mailadresse stecke in diesem «Cit0day»-Breach, stellen sich ihm eigentlich nur zwei Fragen:

  • Aus welcher Domain wurde meine Adresse mutmasslich geklaut?
  • Weil: Bei welchem Dienst muss ich in diesem Fall mein Kennwort ändern?

Das sagt der HIBP-Dienst dem User nicht. Es sind einfach zu viele Domains! Aber Troy Hunt hat in seinem Blogpost zwei Textdateien mit den Namen der rund 23'000 betroffenen Domains verlinkt:

Also «viel Spass beim Durchsuchen»? Wir machen es Ihnen etwas einfacher. Die Autorin hat die in diesem Breach vorkommenden Domainlisten heruntergeladen und – Excel sei Dank! – nach Top-Level-Domains, also nach Domain-Endungen gefiltert. Die meisten User im deutschsprachigen Raum dürften sich wohl primär bei Domains mit Endungen .ch, .de, .at, .com, .net und .org registrieren.

Daher hat die Autorin die Domains pro Top-Level-Domain auseinandergedröselt. Auf den Folgeseiten sind die betroffenen Sites mit Top-Level-Domains .ch, .de und .at aufgelistet.

Jene der .com, .org und .net-Domains sind etwas lang, darum diese hier als gezippte Textdateien:

Wenn Ihre Mailadresse laut «Have I been pwned?» im erwähnten Cit0day-Breach gefunden wurde, schauen Sie sich die Domains in Ruhe an. Falls Sie eine entdecken, bei der Sie irgendwann mal ein Konto eingerichtet haben, dann loggen Sie sich dort ein, prüfen Sie Ihre Daten und ändern Sie Ihr Kennwort.

«Hey, warum steht meine Domain in der Liste?!»

Sind Sie allenfalls sogar selbst Betreiber einer dieser Domains? Dieser Artikel ist nicht als Pranger gedacht, sondern als Hilfe für die User, die sich im Cit0day-Breach wieder finden und gerne wüssten, bei welcher Domain wohl die Adresse abgegriffen wurde.

Solche Datenpannen können passieren. Sogar aus dem Forum des Sicherheitsanbieters ZoneAlarm wurden durch einen Angreifer Benutzerdaten entwendet. Wir stellen hier nicht die Behauptung auf, dass die von Troy Hunt analysierten Daten alle zu 100% echt sind. Wir neigen aber aufgrund seiner Analyse dazu, die Daten für plausibel zu halten. Und falls es einen «Cyber-Einbruch» in die Datenbank Ihrer registrierten Nutzer gegeben hat, wissen wir nicht, wann dieser stattgefunden hat. Es kann auch mehrere Jahre her sein. Prüfen Sie, ob Sie auf Ihrem Server aktuelle Software laufen haben, denn auch WordPress, Drupal, Typo3 und wie die ganzen Content-Management-Systeme für Websites alle heissen, haben haufenweise Sicherheitslücken, die gestopft werden müssen. Sorgen Sie dafür, dass keine Zahlungsinformationen zugänglich sind. Sorgen Sie dafür, dass die Passwörter nur verschlüsselt gespeichert werden. Stellen Sie sicher, dass nur jene Benutzerkonten Zugang zu solchen Daten haben, die dies auch wirklich brauchen. Setzen Sie die Kennwörter der betroffenen User zurück, sofern nicht schon erledigt.

Anbieter, die in ihren eigenen Sites einen Breach (Datenklau durch einen Angreifer) feststellen, sollten zudem nicht nur die eigene Nutzerschaft, sondern auch den Datenschutzbeauftragten darüber informieren. Derzeit ist letzteres zwar noch nicht Pflicht, aber das wird sich laut Jurist Martin Steiger in der nächsten Revision des Schweizer Datenschutzgesetzes ändern.

Einige der Sites haben wir im Sinne einer Stichprobe in einem geschützten Browser geöffnet. Viele davon sind heute gar nicht mehr erreichbar oder begrüssen einen mit Fehlermeldungen. Einige der noch erreichbaren Sites schienen allerdings sogar die minimalen Sicherheitsmassnahmen zu vernachlässigen, denn diese waren nur via http erreichbar – nicht via https. Der Fall zeigt: Viele Webseitenbetreibende haben punkto Sicherheit noch viel Arbeit vor sich.

Die 92 .ch-Domains im Cit0day-Breach

Hier finden Sie die 92 .ch-Domains aus dem Cit0day-Breach. Falls Sie bei einer dieser Domains ein Konto haben, könnte dieses vom Cit0day-Breach betroffen sein. Ändern Sie bei dem Konto sicherheitshalber das Kennwort.

2012.openairgampel.ch2017.luff.chaircenter.challevamenti.chamadeusmusic.chanzeiger24.chapprentis.chaska.jpn.chbabycake.chbaechler.chbalik.chbateau-sport.transmova.chbernweb.chbern-web.chbg-aarwangen.chbhi-coiffure-lausanne.chbinichschoen.chblunier-edv.chbudokai.chbwfk.chc64.chcocagne.chcurling-schaffhausen.chdaniel-felix.chdicentra.chdiddl-boutique.chduvoisinnautique.chelite-escorts.chemmental-web.chensemble-enscene.chentretiens.chespace-fribourg.chetujobs.chferrari-kaffee.chforum.solidarite-bosnie.chgalerie.transitmag.chgay-mega-store.chgomaths.chgrandevasion.chgroovemusic.chhirschen-langnau.chi-kultur.chjojobagold.chjugendeinewelt.chlanguages-for-life.chlottomania.chlucvolleyball.chm.co-2.chmail.co-2.chmao-massages.chmarinepro.chmeatpoint.chmeteocentrale.chmobil.flirtsaal.chmondialprodukte.chmypizza.chnotrepanierbio.chnukoko.chosas.rc-timing.chpanier-bio.chpasseportbeaute.chphotographes.chpommes.chpraktikumsstellen.wiss.chpresse.pearl.chrockaltitude.chrro.chruettihubelbad.chsackgeldjobs.chseelandweb.chshowticket.chskool.chsoftairclub.chsolidarite-bosnie.chsssl.chsteingravur.chswisstime.e-unit.chtest.cilike.chthz-trucks.chtransitmag.chtransmova.chtroedelmarkt.chtuningpresse.chunserbiokorb.chvacc.chvbckantibaden.chww.anzeiger24.chww.co-2.chww.swissdjcharts.chwww.anzeiger24.chwwww.swissdjcharts.chzytglogge.ch

Die 848 .de-Domains im Cit0day-Breach

Hier finden Sie die 848 .de-Domains aus dem Cit0day-Breach. Falls Sie bei einer dieser Domains ein Konto haben, könnte dieses vom Cit0day-Breach betroffen sein. Ändern Sie bei dem Konto sicherheitshalber das Kennwort.

Allfällige Umlaut-Domains stehen doppelt drin, einmal mit Punycode (xn-irgendwas) und einmal in der lesefreundlichen Schreibweise. 

030casting.de123-finder.de123php.de2lpc.de3d-ring.de4metal.deaachen-marktplatz.deabo.bbv-net.deabsolutmedien.deadriamedia.deaerzteverbund-opf.deafg-haustechnik.deagenda21-karlsruhe.deagents.ncl.deagf-deutschland.deagm-online.deagrarmodellbau.deagsmodeling.deairports.deakadsek.deak-lsa.deaktienbrief-online.deaktionswoche-alkohol.dealathair.dealice-community.dealles-aus-plexiglas.deallex-pankow.dealt.tsvroedgen.dealt.tvp-textil.dealte-maelzerei.deameros.deamsommertalweg.deamtsvordrucke.deandretrapp.deanstoss-online.deanugafoodtec.deanzeige-net.deanzeigenkompass.dea-pickel.deapothekerkammer-nds-intern.deapresski24.dearameo.dearbeitgeber-bewertungen.dearbeitsrecht.dearchiv.mwonline.dearchivdigital.dearrangement-verlag.deartisan-n-artist.deasiatische-waffen.deasn-concepts.deassistance-sachsen.deasthmazentrum-pfalz.deatae.deauction.flinky.deaugenzentrum-rn.deauktionshaus.deausstellerdaten.deaustralien-recht.deautogather.deautoglas-discounter.deautohaus-brueggemann.deautomatenvideothek.deautomiller.deavia-braun.deavila-immobilien.deavilia.deaw-online.debabyzimmer.debadmobelsalgar.debaerchenrecords.debahnhofsmission.debamcases.debananario.debandboard.customer.tuplus-idl.debandboard.debantleon-energie.debatterielager.debatterie-lager.debaubiologie-regional.debaumbachhaus-kranichfeld.debauset.debdsm-club.debem-management.debergedorf.debergwerkbeinacht.debetreuer-weiterbildung.debfi-photokina.debiblino.debikereisen.debildungsinstitut-rlp.drk.debillung.rowing.debiohandel-online.debiom131.imbi.uni-freiburg.debistum-muenster.debkav.deblattgold-wasner.deblesch-kachelofen.deblog-webkatalog.debmw-forum.debodensee-konstanz-citytour.debogencenter.debonuspay.debootsclub-ochsenfurt.debowlingverband-niedersachsen.debranchenbuch-meissen.debraunschweigflirt.debriefmarken.debrn-ag.debrueckmann-reisen.debst-clan.debsv.gleidingen.debuhlbikers.fc-hellertal-sassenroth.debulgaria-shop.debullchart.debundestieraerztekammer.deburg-gymnasiumwettin.debusreisen-kaiser.debw.kulturkurier.debwguide.f-thies.decamping-in-deutschland.decampingineuropa.decamping-in-europa.decarasana.decardium-kongress.decarlotta.decase-factory.decashecho.deccfreunde.decdu-malsch.decg.informatik.uni-siegen.dechat.tycoon-world.dechatwahn.decheck-your-love.decheerspizza.dechinaboutique.dechinthe.decina.decitadel-miniaturen.decitdoks.decity-onlinemarketing.declassic.partycard-berlin.decm07.cmcitymedia.decoaches-im-netz.decongress-compact.deconsolorama.decontributorcharts.multimedia.decopyshop-versand.decorlog.decpmonitor.decres-losinj.decrimpen.decritic.decrokkys.decutman-friseur.dedana-vinaiki.dedanialu.dedanzberger-reisen.dedartberlin.dedasautokaufhaus.dedasfirmenportal.dedating365.dedb.car-xchange.dedeckenbach-touristik.dedehoga-akademie.dedemonlords.dedersonny.dederteichhof.dedeutsche-dj-playlist.dedeutscher-hopfen.ded-gem.dedienstzeitende.dedieregistratur.dedigibo.dedigitalvd.dediiicard.dedimplex.dedinoparts.dedlhvirtual.dedlrk2018.dglr.ded-o-o.dedownload.optotronix.dedownloadshop.phpscriptshop.dedream-boating.dedresdenflirt.dedresden-flirt.dedresdensingles.dedruuck.dedso-planer.dedtmb.p4systems.dedxr-cap-company.deebb.hsp-bonn.deebs-finanzakademie.deeddh.deeduccare.deefg-neu-anspach.deeic-wurst.deeinkaufen-in-grossenhain.deelektriker-finden.deelektrobetriebe.deelektroseiten.deelektro-zone.deembryologie.uni-goettingen.dee-mentor.deemfanshop.deen.joydivision-international-ag.deengel-orakel.deentsorgung-regional.deepicsurf.deereturn.dee-riesengebirge.deerlabrunn-erzgebirge.deermasport.deerotik.deersatzteildiscount24.dees.joydivision-international-ag.deesistore.deestrella-software.deetahits.deeurocrane.deevangelische-jugend.deevents-aus-leidenschaft.deevoteli.deexcel-werkstatt.deexercitus-wow.deexpedientenportal.deexpogamma.defachwerkhaussanierung.defahrplan-online.defahrradstar.defanport.defaq.natterer-modellbau.defarbsucht.defc.munichirishrovers.defedern-service.defederscheiben.defellner.com.defenstermodus.deferienhaus-linkliste.deferienhaus-mia.deferienhaus-privat.defeuerflamme.defifa-town.defilmmuseum-hamburg.definanznavigator.definianz.defire-emblem.defirmenlauf-reutlingen.defiwotextil.defjr-1300.deflexotube.deflightcheckers.deflingern-mobil.deflirtforyou.deflohr-automobile.defogaco.defooserama.deforum.agsmodeling.deforum.readmore.deFPortal.de fpv-community.defr.joydivision-international-ag.defranksbaumwolle.defranks-golfshop.defrank-wille.defreepoc.defreizeitpark-planspiel.defreshlegumes.defritz-motorsport.defruitpunks.deftor.def-tor.defunfail.defussballtraining-online.defuw-rsk.degabelstaplertechnik.degaed.degaertnermuseum.degaestefuehrer-weinerlebnis.degames-news.degamessphere.degars-ilf.degasfeder-shop.degastro-edelstahl.degastro-seller.degay-kennt-wen.degcf.deg-d-o.degemeinde-wartenberg.degepps.degesundheitstheke.deggm-re.deglass-hobby-design.deglobal-tec.deglobus-wapienica.degmw.com.degoagemeinde.dego-crazy.degokkel.degpk.degplrank.schuerkamp.degunnarwinkler.dehairsecrets.dehallertauerhopfen.dehamboerse.dehamburgturm.dehanauer-parkhaus.dehandelsstation.dehandschuh-dach.dehandwerkerportal.dehandwerkerverbund-deutschland.dehansa-auktion.dehantelshop.dehappyandsmiley.dehausligabowling.dehausziege.dehcr-business-center.deheartland.deheidi-steinhaus.deheilfastenkur.deheimarbeit-verzeichnis.deheimkinoraum.dehelm.motorrad-daten.dehempelt-modellbahn.dehentschke-keramik.deherkules-motor.dehessenparty.deheumannzweirad.dehg8.giatamedia.dehgkdirekt.dehh-cologne.dehiphopbeat.dehochzeit.qunix.dehogwartsnet.deholab.deholst-garn.dehorselife.dehotel-fleischerei-schneider.dehourofpower.dehoyer-aus32blue.dehs-owl.deh-tuning.dehumboldt05.deicolumbo.deiglam.deigpm-zollernalb.deilrm.deimap.ftor.deimmobilien.baubeteiligte.deimmobilien-streuer.deimmo-mit-bild.deimmo-pforzheim.deimmo-stuttgart.deimmo-ulm.deimportantrecords.deimportant-records.deinfosoftware.deinlove24.deinodom.deinsel-losinj.deinsel-travel.deintellego.deintervox.deipp-netzwerk.hamburg.dejae-tagung.dejalousie-welt.dejede.dejhg-münchen.dejobvermittlung.ihk-bildungshaus-schwaben.dejswelt.dejukeboxparty.dejunge-tafel.dek-1sport.dekaiserau-apotheke.deka-nightlife.dekartenarchiv.dekatherinafuerst.dekauf-ein-tier.dekd.wrocklage.dekeihome.dekhat-systems.dekiel.dekieler-woche.dekielive.dekjfoods.deklemts-spielzeughandel.deklinikum-kassel.dekloecker.dekloeppelbuch-labrenz.deklosterbezirk.deknittel.dekochaudio.dekoka36.dekomweyel.dekontaktinkrisen.dekreis.aw-online.dekreisklassengoetter.dekreutzerarchitekten.dekrimmel-gmbh.deks-networx.dektk-motorsport.dekuebel-klub.dekulturinfranken.dekulturkurier.dekvaw.delabelocean.delachundschiess.delaienkuenstler.delake-news.dela-rive.delayer7-haus.delebenshilfe-nordhorn.deledergeldbeutel.delehrmittel-reinhold.delfs-sh.delfvmv.delhvhs-lauda.delimbo-ug.delive1.turnierauskunft.delizensio.delmm.hs-bremerhaven.deloady.delocal-network.delokal.games-workshop.delokmuseum.deloopersparadise.deludwigspark.dem.dating365.dem.oldenburgische-volkszeitung.demac-newsticker.demaedla.demagdeburg-dating.demagdeburgflirt.demagdeburg-flirt.demagdeburgsingles.demagdeburg-singles.demagdeflirt.demai-hof.demail.ftor.demail.f-tor.demalabrigo-garn.demallorca-outdoor-event.demalzkornfoto.demangaguide.demannheim.fruehstueckstreff.demarmelade-fuer-alle.demassi.dematzelder.demaxiad.demaz-sound.demcl2k.demcschueler.demcvideomultimedia.demedia-products-demoserver1.demedien.abhyanga.demedizinjobs-direkt.demedkom.tu-chemnitz.demedmaxx.demeinautoscout.demeingartenshop.demelbar.dememoliga.demennraths.demensa-regio.dementalmadness.demerz-sapori.demesas.demessergrosshandel.demesswell-party.demetal-inquisition.demetallwoche.demetalspheres.demig.widuticket.demigranten-ausbildung.demikrolaender.demilando.demilitarycarsales.demilwaukee-vtwin.demisterjet.demixkatalog.demlbk.demobil.flirtsaal.demobil.philo-sophos.demodellbahn-seyfried.demodell-ovp.demodel-schools-india.demoderatorenpool-deutschland.demode-von-fischer.demodule.kabeljournal.demontessori-aktuell.demoonsault.demotorlexikon.dempz-bayern.demtb-reisen.demuellertours.demuenchner.demugs.m-blass.demultex-investor-europe.demultimedia.demunich-insider.demunichmela.demuntplaats.demuseum-aktuell.demusikoutlet.demusik-schiller.demusketier.demw-funktechnik.deMwonline.demybooker.den0z.denachbarschaftsstreit.denachtfilter.denarwa.denatureboost.denaturkost.denaturwindeln.dendt2.denetwork.theminetv.denetzwerk-familientherapie.denetzwerk-psychoanalyse.denetzwerk-tiefenpsychologie.deneukirchener-verlage.denewjob.denewstix.denextnetz.denixedo.denomamed.denq-online.denrjmobile.denurberlin.denutritheke.deodenthal.deodys.deoeffentliche-auftraege.deofficeofarts.deoffroadscramble.deold.partycam.deold.warwick.deoldenburgische-volkszeitung.deöldialyse.deoldtimerradio.deonpra.deonskunk.deopeninnovation.bauma.deoptiker.deorgatec.deosterrath.departnerschulnetz.departycardberlin.departystrolche.depc1664.pharmazie.uni-marburg.dePCMasters.depension.spreewelten.depension-buchen.depfaelzer-kletterer.depharma-kodex.dephilharmonische-gesellschaft-owl.dephotoshop-album.depippcity.depitchpool.depi-vier.depixsys-automation.depoetrys.depokerchef.depolizeiautos.deportal-suedzucker-bkk.depos.extranet.mdh-holz.deposamenten-shop.depragclubs.depraktibank.depraktisch-bunt.depreisfair.depreview-event.deprima-finden.deprimus-versand.deprionforschung.deproclubs.deprojekt24h.deprosweets.deps.fifa4fighters.deps.proleague.depsychologen-im-netz.depuppen-und-spielzeug.depvdagmar.depyroweb.dequadro-forum.deradderzeit.deradio66.deradsport-pbem.derae-sbk.deratgeber-tcm.derausvonzuhaus.derd2012.starwars-union.deregijob.dereifen24online.dereiseruecktrittsversicherung-online.deremoteschach.derennradreifen.derent-a-radio.dereporter-forum.derfad.derichter-hess.deritterburgwelt.derockenberg-fussball.derommel-energie.derosenstein-stuttgart.derosprites.simn.derts.eit.uni-kl.derustv.desaarsex.desamenwunder.desammler-fuer-sammler.desansibarkult.desascha-kocht.desattipp.desbuehner.descalamilano.descellius.descenemarkt.deschimmelpilz-schnelltest.deschloss-ahlden.deschoenaich-handball.deschoenen-dunk.deschrottmail-lan.deschukey-meyer.deschulfreundfinder.deschwalm-buchenau.deschwarzwald-cup.deschweres-warmblut.deschwerinerkc.deschwuppii.descifi-forum.desdv-online.deseat-portal.desecurityresearchmap.deseizewell.deseminarboerse.deservas.deservietten-shop-diana.desgu-leitfaden.deshare-dev.mpisoc.mpg.deshd.deshd-kps.deshirts-n-druck.deshootyou.deshop.kunst-spiel-und-spass.deshop.moviestar-net.deshop.santool.deshop.weingut-edwinhuttner.deshop.weingut-rainer-sauer.deshopneu.veggie-shop.desimon-weingut.desingle-hafen.deskischule-neumaier.desky-vision.deslv-sulek.desni-portal.desoapspoiler.desoellner-reisen.desokrates-digital.desonatech-es.desondermasstüren.desoquiet.desoundsum.desourcingmachine.deso-war-mein-flug.despanking-kontakte.despass-am-zocken.despecial-bike-parts.despielwaren-kroemer.despirit-magazine.despirituellesportal.despirituelle-zitate.despitznas.desportkartei.despreewaelder-hofladen.despreewald-therme.despreewald-thermenhotel.despurweite-n.desquealer-rocks.destadt-geislingen.destadtmarketingpreis-bw.destadtstreicher.destageeffects.deständenhof.destarcards.destatic.137.190.4.46.clients.your-server.desteppenhahn.destock-maritime.destornopool.destrickideen.destuckradbarre.destudserv.dest-ursula.desuchbuch.desuchtgames.desuedliches-maindreieck.desup2u.desupercars.desuzuki-hoffmann.det3ebus2.stadtmobil.detabakpfeife24.detafel-jugend.detagungsraumportal.detamonline.detanzeninkarlsruhe.detapetenmarkt.deteam.jade-hs.deteamlearning.deteams.tuslihockey.detechnische-sicherheit.detechnormen.detellerfedern.detequilla-sunrise.detessol.deteuber-motorsport.deteufelsturm.detexmato.detfportal.detheater-wahlstedt.detheo-rost.detheoterspeeler.detherapeutenkatalog.dethomasmacho.detieranzeigen.detiermeldezentrale.detinypic.pro.detip.abhyanga.detischdeckenshop.detocotronix.detorpedomilitarysales.detoys-kids.detraffic-wave.detranslate-24h.detraudich.detrendpix.detriggerzone.detruckncountry.dettf-neckartenzlingen.detuerkatlas.detunnel.detunneltrade.deTuplus-idl.detvbb.tvpro-online.detvsh.tvpro-online.detwintop.deu-boote-online.deue-ticket.deugg.deultimo-kiel.deunimedizin-mainz.deunsere-werbung.deunserfbgewinnspiel.fanpage-apps.deuptrax.deurltausch.deutgeurope.deva-schrauben.devcfoto.devecona.deveganfach.develkd.deventilator.deverdi-gefaehrdungsbeurteilung.deverwaltung.local-network.devetion.devetripharm.devfa-online.devgie.devgoed.devid.sid.devideo-sexboom.devideotaxi-tuebingen.devielfarbwolle.devietnamairlines.com.devilla-reuther.devinaglobo.devintagemovieposters.deviralwebtraffic.devitasol.devocalsounds.devogeldoktor.devogelfreund.devogelnetzwerk.devogelsuchdienst.devogelzuechter.devollmer-online.devpnk.devray-materials.devsro.devw-bus-t4.dew.doenerfreund.dew.finanznavigator.dew.starjays.dew.web-site-news.dewack.drowshow.dewaffen-welt.dewalle.yaffi.dewaltmann.dewankmueller-gmbh.dewasserburg.dewbs-bedburg.dewdpx.dewebmail.diiicard.deweb-profi.dewebshop_teha.ks-networx.deweingut-hessler.deweingut-oesterlein.deweinhandel-kappus.deweisswurschtis.deweiterbildungsportal24.dewerbewerk24.dewestfalenhallen.dewgh.reisewitzer.strasse23.dresden.objektseite.dewillertransport.dewindsurfers.dewingtsun-plus.dewohnung-mieten.dewoodevent.dewortfindungsamt.dewrestling-xtreme.dewsze.dewuest-technology.deww.erotikwebcam.deww.flinky.deww.w.cgn-office.deww.w.f-tor.deww.w.web-site-fotoalbum.deww2.sexshop-dildo-king.dewww.atl-autotechnik.dewww.finanznavigator.dewww.global-tec.dewww.k-1sport.dewww.organicstyle.dewww2.kreis-ahrweiler.dewwww.ftor.dewwwwiki.ritterburgwelt.dexn--jhg-mnchen-eeb.dexn--ldialyse-m4a.dexn--sondermasstren-qsb.dexn--stndenhof-w2a.dex-unitconf.dezakopane.reisepolen.dezbrush.dezeus.lkn.ei.tum.dezigarren-bennung.dezinorm.dezum.dezum-flohmarkt.dezweirad-profi.de

Die 121 .at-Domains im Cit0day-Breach

Hier finden Sie die 121 .at-Domains aus dem Cit0day-Breach. Falls Sie bei einer dieser Domains ein Konto haben, könnte dieses vom Cit0day-Breach betroffen sein. Ändern Sie bei dem Konto sicherheitshalber das Kennwort. 
allesdvd.atarbitration-austria.atartelier-contemporary.ataustrodaimlermodell.atbambusaustria.atbarpokerseries.atbasics-media.atbegraebnis.atbergundsteigen.atbernhardziz.atbinichschoen.atbodydays.atboebakademie.atbr-aktuell.atbrassband.atcalligaris.atchampionsrace.atchocolate.atclimbonmarswiese.atcommunity.netdoktor.atconzept-wth.atcura.atder-kanal.or.atder-versicherungsmakler.atdeussner.atdic.co.atdikraus.atdtm.ateasyjobs.atekiz-schwaz.atelite-escorts.ate-pendl.aterwin-wenzl.ateuropagym.ateuro-treuhand.atexpodisplayservice.atfc-lustenau-nw.atferienchecker.atferienhof-gerlos.atfischers.co.atflatsvienna.atformelclub.atgandler-steuerberatung.atgartentagebuch.atgebaeudereinigung.atgenbank.atgenuss-guide-steiermark.atgipfeltreffen.atglobal-lotto.athaendler.nyx.athaller-beratung.atheimbau.athighteclehre.athotel-wiese.athotspring.athundesalon-lili.atikk-vorarlberg.atjollyclub.atjugendreisen-tyrol.atjuni2.public-image.atkaarkg.atkassenzubehoer.atkontaktinser.atkreativladen.topshop4you.atlabau.co.atlettertothestars.atlocations.co.atloot.atmaria-lourdes.atmein-innsbruck-foto.atmemes.atmotorsportaktiv.atmuratti.co.atmvg.atnagelkosmetik.atnaturhotel-laerchenhof.atnawibuch.atoegs.webmix.atoesterreichischer-frauenlauf.atpackages.atpalliativkurse.atpaugger-wt.atpaulus.dip3.atreparaturfuehrer.atrossini.co.atrugia-retz.atrunvienna.atschmerzambulanz-salzburg.atschmerzkurse.atschneider-partner.atschoeckelcup.atschwabenkinder.atschweighofer.powernight.atseefunk.atsegafredo.atseikreativ.atshop.unitedoptics.atsouthafrica2010.sklsport.atsport-mental.atstb-insieme.atstbredl.atsteiermarkjoker.atsteuernundrat.atstubaital-info.atsuppacher.attecjobs.attopprodukt.attourenfex.attsgsteuer.atusvkrakauebene.sportunion.atveranstaltungsraum.kd.stebio.atverspielt.atvolkslied.atvsport.atwe-are-family.atweb.koram.atweinshop24.atwhirlpools.atwt-reiter.atwww.kfzmarktplatz.atxtrose.at
Liste mit den .com-Domains aus dem Cit0day-Breach Liste mit den .com-Domains aus dem Cit0day-Breach Liste mit den .com-Domains aus dem Cit0day-Breach

Kommentare

Sicherheit Onlinekriminalität Privatsphäre Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare