Viele Schweizer Sites gelistet
Wurden Daten aus all diesen 23'000 Websites entwendet?
Aber der Reihe nach. Der PCtipp berichtete über einen anfangs April 2021 publizierten Leak zu rund 530 Millionen Facebook-Konten. Ob man Opfer eines solchen Datendiebstahls geworden ist, sollte man als User direkt vom betroffenen Anbieter selbst erfahren. Manchmal erfährt man erst durch die Medien davon. Und manchmal durch eine simple Abfrage in der Datenbank «Have I been pwned?» (kurz «HIBP») des renommierten Sicherheitsexperten Troy Hunt.
Ein typischer Fall wäre dieser: Eine Abfrage ergibt zum Beispiel, dass die Mailadresse im «Dropbox-Datenleak von 2012» enthalten war. Sofern nicht schon geschehen, loggt man sich in einem solchen Fall beim betroffenen Dienst (hier wäre es Dropbox.com) ein und ändert das Passwort. Wenn Sie für jeden Dienst ein anderes (und zwar ein gutes) Passwort verwenden, wie wir es immer wieder dringend empfehlen, dann ist das meistens alles, was Sie tun müssen und können. Ist ein Social-Media-, E-Mail- oder ein Forums-Account betroffen, prüfen Sie, ob Ihre Kontaktdaten noch stimmen (besonders die Mailadresse oder Handynummer für die Passwortwiederherstellung!) und ob vielleicht ein Angreifer bereits Nachrichten aus diesem Konto verschickt hat.
Falls man dasselbe Passwort auch für andere Dienste benutzt hat, sollte man es bei diesen unbedingt ebenfalls ändern. Und zwar bei jedem Dienst auf ein anderes. Jedes Passwort sollte nur für genau einen Dienst benutzt werden. Der Grund ist einfach: Wenn Angreifer von einem User die Mailadresse (das ist meist gleichzeitig der Benutzername) und ein Passwort haben, dann werden sie dieselbe Mailadressen-/Passwort-Kombination bei etlichen anderen Diensten ausprobieren. Wenn der User leichtsinnig genug war, für alle Dienste dasselbe Kennwort zu verwenden, dann ist der Hacker vielleicht im Facebook-, Google-, Twitter-Konto usw. ebenfalls drin. Und das wollen Sie nicht.
Sonderfall «Cit0day»: Wurden 23'000 Websites gehackt?Ein Leser meldete sich bei uns, weil seine Mailadresse laut seiner Abfrage bei «Have I been pwned?» in einem so genannten «Data Breach» mit dem Arbeitstitel «Cit0day» gefunden wurde. Was ist das? Und warum ist dieser Fall so speziell?
Troy Hunt (der HIBP-Betreiber) hat darüber gebloggt (engl.). Die Seite «Cit0day.in» war ein Dienst von Onlinekriminellen für andere Onlinekriminelle. Jener beschaffte und verkaufte Daten aus zahlreichen eher kleineren Datendiebstählen und hat im September 2020 seinen Dienst eingestellt. Dies angeblich, weil er von den US-Ermittlungsbehörden hopsgenommen worden sei. Das US-Portal ZDNet berichtete jedoch (engl.), dass die behördlich aussehende Meldung auf der damaligen Seite gefälscht und keine Verhaftung erfolgt sei.
Um Anfang November 2020 herum tauchte jedenfalls eine ominöse, mit «Cit0day» bezeichnete Datenbank mit rund 226 Millionen Mailadressen in einem Hackerforum auf. Die Struktur bestand aus rund 23'000 Paketen, die alle unterschiedliche Namen von Domains trugen, z.B. chordie.com, siehe nachfolgenden Screenshot. Darin enthalten waren die Files mit offenbar zugehörigen Mailadressen. Das lässt den Schluss zu, dass die in jedem Paket enthaltenen Mailadressen und sonstigen Daten bei Online-Einbrüchen bei den jeweiligen Domains geklaut wurden.
Troy Hunt hat die Daten analysiert und in HIBP eingepflegt. Waren es nur Daten, die schon in anderen Breaches vorhanden waren? Waren es gefälschte Daten? Zu beidem: eher nein, wie es aussieht. Nach dem Datenabgleich fand er heraus, dass nur 65% der Mailadressen bereits in anderen Breaches vorhanden waren. Ein paar einzelne Breaches der erwähnten Sites waren zudem auch schon bekannt. Er nennt das Beispiel von hookers.nl, das bereits in seiner Datenbank steckte. Uns ist unter den aufgelisteten Breaches jener von forum.zonealarm.com noch geläufig, siehe Bericht von Securityweek (engl.) vom November 2019. Ausserdem hat Troy Hunt einige ausgesuchte Accounts verschiedener Domains geprüft. Aufgrund seiner Stichproben kam er zum Schluss, dass die Accounts wahrscheinlich echt waren und tatsächlich zu den in Dateinamen angegebenen Domains gehörten.
Aber was bedeutet das jetzt für User, deren Mailadressen laut «Have I been pwned?» in diesem «Cit0day»-Paste gefunden werden?
Was heisst jetzt das für die User?Wenn «Have I been pwned?» einem User mitteilt, seine Mailadresse stecke in diesem «Cit0day»-Breach, stellen sich ihm eigentlich nur zwei Fragen:
- Aus welcher Domain wurde meine Adresse mutmasslich geklaut?
- Weil: Bei welchem Dienst muss ich in diesem Fall mein Kennwort ändern?
Das sagt der HIBP-Dienst dem User nicht. Es sind einfach zu viele Domains! Aber Troy Hunt hat in seinem Blogpost zwei Textdateien mit den Namen der rund 23'000 betroffenen Domains verlinkt:
- hier die erste
- und hier die zweite
Also «viel Spass beim Durchsuchen»? Wir machen es Ihnen etwas einfacher. Die Autorin hat die in diesem Breach vorkommenden Domainlisten heruntergeladen und – Excel sei Dank! – nach Top-Level-Domains, also nach Domain-Endungen gefiltert. Die meisten User im deutschsprachigen Raum dürften sich wohl primär bei Domains mit Endungen .ch, .de, .at, .com, .net und .org registrieren.
Daher hat die Autorin die Domains pro Top-Level-Domain auseinandergedröselt. Auf den Folgeseiten sind die betroffenen Sites mit Top-Level-Domains .ch, .de und .at aufgelistet.
Jene der .com, .org und .net-Domains sind etwas lang, darum diese hier als gezippte Textdateien:
Wenn Ihre Mailadresse laut «Have I been pwned?» im erwähnten Cit0day-Breach gefunden wurde, schauen Sie sich die Domains in Ruhe an. Falls Sie eine entdecken, bei der Sie irgendwann mal ein Konto eingerichtet haben, dann loggen Sie sich dort ein, prüfen Sie Ihre Daten und ändern Sie Ihr Kennwort.
«Hey, warum steht meine Domain in der Liste?!»Sind Sie allenfalls sogar selbst Betreiber einer dieser Domains? Dieser Artikel ist nicht als Pranger gedacht, sondern als Hilfe für die User, die sich im Cit0day-Breach wieder finden und gerne wüssten, bei welcher Domain wohl die Adresse abgegriffen wurde.
Solche Datenpannen können passieren. Sogar aus dem Forum des Sicherheitsanbieters ZoneAlarm wurden durch einen Angreifer Benutzerdaten entwendet. Wir stellen hier nicht die Behauptung auf, dass die von Troy Hunt analysierten Daten alle zu 100% echt sind. Wir neigen aber aufgrund seiner Analyse dazu, die Daten für plausibel zu halten. Und falls es einen «Cyber-Einbruch» in die Datenbank Ihrer registrierten Nutzer gegeben hat, wissen wir nicht, wann dieser stattgefunden hat. Es kann auch mehrere Jahre her sein. Prüfen Sie, ob Sie auf Ihrem Server aktuelle Software laufen haben, denn auch WordPress, Drupal, Typo3 und wie die ganzen Content-Management-Systeme für Websites alle heissen, haben haufenweise Sicherheitslücken, die gestopft werden müssen. Sorgen Sie dafür, dass keine Zahlungsinformationen zugänglich sind. Sorgen Sie dafür, dass die Passwörter nur verschlüsselt gespeichert werden. Stellen Sie sicher, dass nur jene Benutzerkonten Zugang zu solchen Daten haben, die dies auch wirklich brauchen. Setzen Sie die Kennwörter der betroffenen User zurück, sofern nicht schon erledigt.
Anbieter, die in ihren eigenen Sites einen Breach (Datenklau durch einen Angreifer) feststellen, sollten zudem nicht nur die eigene Nutzerschaft, sondern auch den Datenschutzbeauftragten darüber informieren. Derzeit ist letzteres zwar noch nicht Pflicht, aber das wird sich laut Jurist Martin Steiger in der nächsten Revision des Schweizer Datenschutzgesetzes ändern.
Einige der Sites haben wir im Sinne einer Stichprobe in einem geschützten Browser geöffnet. Viele davon sind heute gar nicht mehr erreichbar oder begrüssen einen mit Fehlermeldungen. Einige der noch erreichbaren Sites schienen allerdings sogar die minimalen Sicherheitsmassnahmen zu vernachlässigen, denn diese waren nur via http erreichbar – nicht via https. Der Fall zeigt: Viele Webseitenbetreibende haben punkto Sicherheit noch viel Arbeit vor sich.
Die 92 .ch-Domains im Cit0day-BreachHier finden Sie die 92 .ch-Domains aus dem Cit0day-Breach. Falls Sie bei einer dieser Domains ein Konto haben, könnte dieses vom Cit0day-Breach betroffen sein. Ändern Sie bei dem Konto sicherheitshalber das Kennwort.
2012.openairgampel.ch2017.luff.chaircenter.challevamenti.chamadeusmusic.chanzeiger24.chapprentis.chaska.jpn.chbabycake.chbaechler.chbalik.chbateau-sport.transmova.chbernweb.chbern-web.chbg-aarwangen.chbhi-coiffure-lausanne.chbinichschoen.chblunier-edv.chbudokai.chbwfk.chc64.chcocagne.chcurling-schaffhausen.chdaniel-felix.chdicentra.chdiddl-boutique.chduvoisinnautique.chelite-escorts.chemmental-web.chensemble-enscene.chentretiens.chespace-fribourg.chetujobs.chferrari-kaffee.chforum.solidarite-bosnie.chgalerie.transitmag.chgay-mega-store.chgomaths.chgrandevasion.chgroovemusic.chhirschen-langnau.chi-kultur.chjojobagold.chjugendeinewelt.chlanguages-for-life.chlottomania.chlucvolleyball.chm.co-2.chmail.co-2.chmao-massages.chmarinepro.chmeatpoint.chmeteocentrale.chmobil.flirtsaal.chmondialprodukte.chmypizza.chnotrepanierbio.chnukoko.chosas.rc-timing.chpanier-bio.chpasseportbeaute.chphotographes.chpommes.chpraktikumsstellen.wiss.chpresse.pearl.chrockaltitude.chrro.chruettihubelbad.chsackgeldjobs.chseelandweb.chshowticket.chskool.chsoftairclub.chsolidarite-bosnie.chsssl.chsteingravur.chswisstime.e-unit.chtest.cilike.chthz-trucks.chtransitmag.chtransmova.chtroedelmarkt.chtuningpresse.chunserbiokorb.chvacc.chvbckantibaden.chww.anzeiger24.chww.co-2.chww.swissdjcharts.chwww.anzeiger24.chwwww.swissdjcharts.chzytglogge.ch
Die 848 .de-Domains im Cit0day-BreachHier finden Sie die 848 .de-Domains aus dem Cit0day-Breach. Falls Sie bei einer dieser Domains ein Konto haben, könnte dieses vom Cit0day-Breach betroffen sein. Ändern Sie bei dem Konto sicherheitshalber das Kennwort.
Allfällige Umlaut-Domains stehen doppelt drin, einmal mit Punycode (xn-irgendwas) und einmal in der lesefreundlichen Schreibweise.
030casting.de123-finder.de123php.de2lpc.de3d-ring.de4metal.deaachen-marktplatz.deabo.bbv-net.deabsolutmedien.deadriamedia.deaerzteverbund-opf.deafg-haustechnik.deagenda21-karlsruhe.deagents.ncl.deagf-deutschland.deagm-online.deagrarmodellbau.deagsmodeling.deairports.deakadsek.deak-lsa.deaktienbrief-online.deaktionswoche-alkohol.dealathair.dealice-community.dealles-aus-plexiglas.deallex-pankow.dealt.tsvroedgen.dealt.tvp-textil.dealte-maelzerei.deameros.deamsommertalweg.deamtsvordrucke.deandretrapp.deanstoss-online.deanugafoodtec.deanzeige-net.deanzeigenkompass.dea-pickel.deapothekerkammer-nds-intern.deapresski24.dearameo.dearbeitgeber-bewertungen.dearbeitsrecht.dearchiv.mwonline.dearchivdigital.dearrangement-verlag.deartisan-n-artist.deasiatische-waffen.deasn-concepts.deassistance-sachsen.deasthmazentrum-pfalz.deatae.deauction.flinky.deaugenzentrum-rn.deauktionshaus.deausstellerdaten.deaustralien-recht.deautogather.deautoglas-discounter.deautohaus-brueggemann.deautomatenvideothek.deautomiller.deavia-braun.deavila-immobilien.deavilia.deaw-online.debabyzimmer.debadmobelsalgar.debaerchenrecords.debahnhofsmission.debamcases.debananario.debandboard.customer.tuplus-idl.debandboard.debantleon-energie.debatterielager.debatterie-lager.debaubiologie-regional.debaumbachhaus-kranichfeld.debauset.debdsm-club.debem-management.debergedorf.debergwerkbeinacht.debetreuer-weiterbildung.debfi-photokina.debiblino.debikereisen.debildungsinstitut-rlp.drk.debillung.rowing.debiohandel-online.debiom131.imbi.uni-freiburg.debistum-muenster.debkav.deblattgold-wasner.deblesch-kachelofen.deblog-webkatalog.debmw-forum.debodensee-konstanz-citytour.debogencenter.debonuspay.debootsclub-ochsenfurt.debowlingverband-niedersachsen.debranchenbuch-meissen.debraunschweigflirt.debriefmarken.debrn-ag.debrueckmann-reisen.debst-clan.debsv.gleidingen.debuhlbikers.fc-hellertal-sassenroth.debulgaria-shop.debullchart.debundestieraerztekammer.deburg-gymnasiumwettin.debusreisen-kaiser.debw.kulturkurier.debwguide.f-thies.decamping-in-deutschland.decampingineuropa.decamping-in-europa.decarasana.decardium-kongress.decarlotta.decase-factory.decashecho.deccfreunde.decdu-malsch.decg.informatik.uni-siegen.dechat.tycoon-world.dechatwahn.decheck-your-love.decheerspizza.dechinaboutique.dechinthe.decina.decitadel-miniaturen.decitdoks.decity-onlinemarketing.declassic.partycard-berlin.decm07.cmcitymedia.decoaches-im-netz.decongress-compact.deconsolorama.decontributorcharts.multimedia.decopyshop-versand.decorlog.decpmonitor.decres-losinj.decrimpen.decritic.decrokkys.decutman-friseur.dedana-vinaiki.dedanialu.dedanzberger-reisen.dedartberlin.dedasautokaufhaus.dedasfirmenportal.dedating365.dedb.car-xchange.dedeckenbach-touristik.dedehoga-akademie.dedemonlords.dedersonny.dederteichhof.dedeutsche-dj-playlist.dedeutscher-hopfen.ded-gem.dedienstzeitende.dedieregistratur.dedigibo.dedigitalvd.dediiicard.dedimplex.dedinoparts.dedlhvirtual.dedlrk2018.dglr.ded-o-o.dedownload.optotronix.dedownloadshop.phpscriptshop.dedream-boating.dedresdenflirt.dedresden-flirt.dedresdensingles.dedruuck.dedso-planer.dedtmb.p4systems.dedxr-cap-company.deebb.hsp-bonn.deebs-finanzakademie.deeddh.deeduccare.deefg-neu-anspach.deeic-wurst.deeinkaufen-in-grossenhain.deelektriker-finden.deelektrobetriebe.deelektroseiten.deelektro-zone.deembryologie.uni-goettingen.dee-mentor.deemfanshop.deen.joydivision-international-ag.deengel-orakel.deentsorgung-regional.deepicsurf.deereturn.dee-riesengebirge.deerlabrunn-erzgebirge.deermasport.deerotik.deersatzteildiscount24.dees.joydivision-international-ag.deesistore.deestrella-software.deetahits.deeurocrane.deevangelische-jugend.deevents-aus-leidenschaft.deevoteli.deexcel-werkstatt.deexercitus-wow.deexpedientenportal.deexpogamma.defachwerkhaussanierung.defahrplan-online.defahrradstar.defanport.defaq.natterer-modellbau.defarbsucht.defc.munichirishrovers.defedern-service.defederscheiben.defellner.com.defenstermodus.deferienhaus-linkliste.deferienhaus-mia.deferienhaus-privat.defeuerflamme.defifa-town.defilmmuseum-hamburg.definanznavigator.definianz.defire-emblem.defirmenlauf-reutlingen.defiwotextil.defjr-1300.deflexotube.deflightcheckers.deflingern-mobil.deflirtforyou.deflohr-automobile.defogaco.defooserama.deforum.agsmodeling.deforum.readmore.deFPortal.de 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Die 121 .at-Domains im Cit0day-BreachHier finden Sie die 121 .at-Domains aus dem Cit0day-Breach. Falls Sie bei einer dieser Domains ein Konto haben, könnte dieses vom Cit0day-Breach betroffen sein. Ändern Sie bei dem Konto sicherheitshalber das Kennwort.
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