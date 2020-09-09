Kartendienste
Daten auf geografischen Karten darstellen – die besten Gratis-Tools
Wenn sich die Werte eines Datensatzes auf jeweils einen anderen Ort beziehen, bietet sich eine Karte für die visuelle Darstellung der Werte an. Doch im Gegensatz zu einfachen Diagrammen ist es um einiges komplizierter, schöne Karten zu gestalten. Um trotzdem innert kurzer Zeit zu einer soliden Umsetzung zu gelangen, zeigen wir in diesem Artikel, wie man mit Google Maps und datawrapper.de effizient arbeitet.
Wir geben Schritt für Schritt Lösungen für die folgenden Kartentypen:
Übersichtskarte/Überblickskarte: Sie zeigen einen Ausschnitt eines klar definierten Gebietes. Es sind entweder topografische Karten, bei kleineren Gebieten (Pärke, Zoos etc.) auch nur schematische Darstellungen, die weitgehend auf topografische Merkmale verzichten, Bild 1 und Bild 4.
Symbolkarte/Punktkartogramm: Bei der Symbolkarte werden grafische Symbole – oft Punkte – auf eine Karte gezeichnet. Ein Punkt kann einerseits über seinen Radius und andererseits über die Farbe insgesamt zwei Werte darstellen, Bild 3.
Google MapsGoogle Maps eignet sich besonders gut für Wegbeschreibungen oder Übersichtskarten, Bild 1. Der Dienst ist einfach zu bedienen und bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten an. Wer mit Google Maps eigene Karten erstellen will, muss über einen Google-Account verfügen und sich via mymaps.google.com anmelden.
Karte erstellen
Klicken Sie auf + Neue Karte erstellen. Sie sehen im Browserfenster einen Kartenausschnitt, der im linken Bereich von einem Fenster mit allgemeinen Optionen und oben in der Mitte mit einem Suchfeld und den zugehörigen Detaileinstellungen überlagert ist.
Am besten starten Sie damit, der Karte einen Namen und eine Beschreibung zu geben. Klicken Sie hierfür auf Unbenannte Karte, Bild 1. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie diese Angaben machen. Klicken Sie anschliessend auf Speichern.
Markierung auf Karte einfügen
Oft wird Google Maps dazu verwendet, um Orte zu markieren. Diese Orte finden Sie via Suchfeld. Geben Sie hier eine Adresse oder den Namen des Ortes oder einer Firma ein. Wenn es mehrere Orte mit demselben Namen gibt, wählen Sie in der Auswahl unterhalb des Suchfeldes den gewünschten Eintrag durch Anklicken.
Der Ort wird nun auf der Karte markiert, zusätzliche Informationen zum Ort (genaue Adresse, wo vorhanden ein Link zu einer Webseite) werden in einem Info-Fenster angezeigt. Zu Ihrer Karte hinzugefügt wird er aber erst, wenn Sie in diesem Fenster auf + Zur Karte hinzufügen klicken, Bild 5.
Nun können Sie Marker und Info-Fenster nach Ihren Bedürfnissen gestalten. Klicken Sie auf das Farbkübel-Symbol, können Sie nicht nur die Farbe des Markers wählen, sondern auch aus einer breiten Palette von Symbolen das Passende aussuchen. Klicken Sie auf Weitere Symbole, können Sie die Auswahl nach
Kategorien durchsuchen, einen Suchbegriff eingeben oder sogar ein eigenes Bild – etwa ein Firmenlogo – hochladen.
Text und Titel im Info-Fenster bearbeiten Sie nach einem Klick auf das Stift-Symbol. Wenn Sie die von Google bereitgestellten Zusatzinformationen ausblenden möchten, klicken Sie an der entsprechenden Stelle auf Entfernen. Um ein Bild oder Video im Info-Fenster anzuzeigen, klicken Sie auf das Kamera-Symbol und laden ein Bild hoch oder nutzen eine der vorgeschlagenen Bild- und Videoquellen.
Route hinzufügen
Um eine Route auf der Karte abzubilden, klicken Sie unter dem Suchfeld auf das Routen-Symbol, Bild 6. Wenn Sie bereits Punkte zur Karte hinzugefügt haben, wird für die Route eine neue Ebene auf der Karte geöffnet. Stellen Sie gleich am Anfang ein, welches Verkehrsmittel Sie benützen möchten. Sie haben
die Auswahl zwischen Auto, Velo und zu Fuss. Entsprechend Ihrer Auswahl werden Strassen oder Wege gewählt. Geben Sie die ersten zwei Punkte Ihrer Route ein, danach klicken Sie jeweils auf neues Ziel, um einen weiteren Wegpunkt anzugeben.
Letzter Schliff für die Karte
Wenn Sie eine Routenkarte machen und gleichzeitig Wegpunkte beschreiben möchten, müssen Sie Folgendes beachten: Die Routenpunkte können Ihre Symbole überdecken. Sie müssen deshalb die Ebenen so anordnen, dass oben die Routenebene und erst darunter die Ebene mit den Markierungen erscheint.
Unter den Ebenen, in denen der Inhalt Ihrer Karte aufgelistet wird, finden Sie den Eintrag Basiskarte. Wenn Sie draufklicken, können Sie zwischen Strassenkarte, Satellitenaufnahme, Geländekarte und weiteren Optionen wählen.
Veröffentlichen und einbetten
Google Maps können auf zwei Arten veröffentlicht werden: als Link oder eingebettet in eine Website. Bevor das möglich ist, müssen Sie auf + Teilen klicken. Nun wird die Karte von einem Fenster überlagert, in dem Sie bei Link abrufen auf Eingeschränkt klicken und die Einstellung auf Jeder, der über den Link verfügt ändern. Gleich oberhalb dieser Einstellung finden Sie den Link zu Ihrer Karte.
Um die Karte auf einer Webseite einzubinden, holen Sie sich den entsprechenden Code, indem Sie oben rechts neben dem Titel der Karte auf die drei Punkte klicken und danach auf In meine Website einbetten. Kopieren Sie den Code und fügen Sie ihn in der HTMLAnsicht in den Code Ihrer Website ein.
DatawrapperAuch mit datawrapper.de lassen sich effizient Überblickskarten erstellen. Ausserdem eignet sich dieser Onlinedienst bestens für die Darstellung von Flächen- und Punkt-Kartogrammen. Der grösste Vorteil gegenüber Google Maps: Die Karten können als Bilddatei heruntergeladen und so einfach in Dokumente
(Word, Excel, PowerPoint etc.) eingebaut werden. Ausserdem muss man sich nicht zwingend registrieren, wenn man den Dienst verwenden möchte.
Um loszulegen, öffnen Sie die Website datawrapper.de und klicken auf start creating. Oben auf der Website wählen Sie anschliessend Neue Karte, Bild 7. Als Nächstes bestimmen Sie, welche Art von Karte Sie
erstellen möchten.
Locator-Karte
Die Locator-Karte funktioniert in den ersten Schritten ähnlich wie die Google-Karten: Sie geben im Suchfeld eine Adresse ein, Bild 8, die als Punkt auf der Karte dargestellt wird. Unterhalb des Suchfeldes werden alle Orte aufgelistet, die auf der Karte angezeigt werden sollen. Markieren Sie mit einem Klick den Ort, dessen Angaben Sie bearbeiten möchten.
Sie können bei den Detaileinstellungen den Text der Beschriftung sowie die Form und Farbe der Markierung ändern. Sie finden auch Dutzende Symbole, die den Betrachtenden das Lesen der Karte erleichtern.
Noch mehr Optionen zur Verfeinerung der Karte gibts, wenn Sie auf mehr klicken. Sind Sie mit der Ansicht zufrieden, klicken Sie unten links auf der Seite auf weiter oder oben im Menü auf den Punkt Karte designen F.
Hier können Sie den Kartenstil ändern und detailliert angeben, welche Zusatzinformationen auf der Karte angezeigt werden sollen.
Diese sind teilweise abhängig von der gewählten Zoom-Stufe: So können in einigen Städten bei hoher Zoom-Stufe Gebäude dreidimensional angezeigt werden.
Hingegen werden Berge nur angezeigt, wenn eine tiefere Zoom-Stufe gewählt wurde. Unter dem Titel Karten-Einstellungen finden Sie noch einige Optionen, welche die Karten noch besser machen (und die Sie so bei
Google Maps zum Teil nicht finden): So können Sie zu Beispiel selbst bestimmen, ob Sie den Massstab einblenden möchten oder nicht, indem Sie den Schalter beim entsprechenden Eintrag aktivieren und angeben, ob der Wert in Kilometern oder Meilen angezeigt wird.
Falls die Karte nicht nach Norden ausgerichtet ist, fügen Sie noch einen Nordpfeil ein. Besonders nützlich ist die Übersichtskarte: Sie zeigt auf dem Globus oder auf der Karte einer gewählten Region, welcher Ausschnitt
auf der Karte dargestellt wird. Zusätzlich zur Übersichtskarte können Sie auch noch eine Region hervorheben: Diese wird auf der Karte als hellere Fläche dargestellt.
Klicken Sie unten links auf weiter oder oben im Menü auf Beschreiben. Hier geben Sie Titel, Beschreibung und weitere Angaben wie Datenquelle sowie Autor der Karte an.
Zum letzten Schritt gelangen Sie mit einem Klick auf Veröffentlichen oder weiter. Hier können Sie die Karte als PNG exportieren, also als Bilddatei, Bild 9. Klicken Sie auf das PNG-Symbol. Darunter geben Sie an, wie breit die Karte sein soll, die Höhe wird automatisch berechnet. Das Bild wird nach einem Klick auf Download PNG auf Ihrer Festplatte gesichert.
Sie können es nun auf Ihre Website laden oder Bild 7: datawrapper.de ermöglicht verschiedenste Kartentypen in einem beliebigen Dokument, zum Beispiel einer Word- oder PowerPoint-Datei verwenden. Wenn Sie die Karte wie eine Google-Karte in einer Website einbinden möchten, klicken Sie auf Veröffentlichen und kopieren danach den angezeigten Code und betten ihn auf Ihrer Website ein.
Datawrapper (Fortsetzung): Choroplethen- und Symbol-Karte
Choroplethenkarte
Der erste Schritt beim Erstellen einer Choroplethenkarte (Flächenkartogramm) ist die Wahl der Region, die Sie darstellen möchten. Links im Fenster sehen Sie eine Auflistung verschiedener Weltregionen, über das Suchfeld oberhalb finden Sie Karten auch für Schweizer Kantone und viele andere regionale Eingrenzungen
weltweit. Rechts im Fenster wird der gewählte Ausschnitt dargestellt, Bild 10.
Wenn die Karte Ihren Vorstellungen entspricht, klicken Sie auf weiter oder oben im Menü auf Füge Daten hinzu. Vor sich sehen Sie nun eine Tabelle, in deren linken Spalte die Ortsangabe – in diesem Beispiel die Namen der Kantone – stehen, Bild 11. In der zweiten Spalte können Sie nun die zugehörigen Werte eingeben.
In der Regel werden Sie die Daten aber nicht mühsam Wert für Wert von Hand eintragen, sondern einen bereits bestehenden Datensatz kopieren oder importieren. Dabei muss man aber einiges beachten:
- Die Ortsnamen der Tabelle müssen genau dem entsprechen, was datawrapper.de erwartet. Bei den Kantonsnamen zum Beispiel wird «Sankt Gallen» erwartet und nicht «St. Gallen». Gleichen Sie deshalb die Schreibweise an, bevor Sie Daten importieren oder kopieren. Als Alternative gibt es drei Standards der Datenbeschriftung, die anstelle der Ortsnamen den Daten zugeordnet werden können. Sie heissen HASC, FIPS oder sind postalische Codes. Falls Ihre Daten so angeschrieben sind, wählen Sie den entsprechenden Eintrag bei Geo-Code.
- Importieren lassen sich CSV-Dateien, bei denen eine Spalte den Geo-Code enthält, eine zweite Spalte die Daten. Damit der Import problemlos gelingt, lohnt es sich, die Datei auf exakt diese zwei Spalten zu reduzieren und alle anderen Zeilen sowie Spalten zu entfernen.
- Anstatt eine Datei zu importieren, ist es einfacher, die beiden benötigten Spalten in Microsofts Tabellenkalkulation Excel zu markieren, zu kopieren und anschliessend auf der Website von datawrapper.de einzufügen.
Symbolkarte
Bei der Symbolkarte wählen Sie zuerst den Kartentyp. Um die Punkte zu platzieren, gibt es hier aber keine Geo-Codes. Sie können frei platziert werden. datawrapper.de verwendet dazu dieselben Koordinaten wie Google Maps, Bild 12. Wenn Ihre Daten bereits mit diesen Angaben aufbereitet sind, können Sie eine
Tabelle kopieren oder importieren. Oder aber Sie tragen die Punkte von Hand ein, indem Sie über das Suchfeld nach der Adresse suchen und so die Koordinaten ermitteln. Die Koordinaten können zwei Werten zugeordnet werden. Einer der Werte bestimmt den Durchmesser des Punktes, der zweite die Farbe. Die
Zuordnung wird im dritten Schritt Beschreiben und visualisieren vorgenommen.
Das Herunterladen und Veröffentlichen der Karte entspricht wiederum dem Vorgehen, wie es bei den anderen datawrapper.de-Karten beschrieben wurde.
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