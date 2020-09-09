Daten auf geografischen Karten darstellen – die besten Gratis-Tools

Sie können bei den Detaileinstellungen den Text der Beschriftung sowie die Form und Farbe der Markierung ändern. Sie finden auch Dutzende Symbole, die den Betrachtenden das Lesen der Karte erleichtern.

Noch mehr Optionen zur Verfeinerung der Karte gibts, wenn Sie auf mehr klicken. Sind Sie mit der Ansicht zufrieden, klicken Sie unten links auf der Seite auf weiter oder oben im Menü auf den Punkt Karte designen F.

Hier können Sie den Kartenstil ändern und detailliert angeben, welche Zusatzinformationen auf der Karte angezeigt werden sollen.

Diese sind teilweise abhängig von der gewählten Zoom-Stufe: So können in einigen Städten bei hoher Zoom-Stufe Gebäude dreidimensional angezeigt werden.

Hingegen werden Berge nur angezeigt, wenn eine tiefere Zoom-Stufe gewählt wurde. Unter dem Titel Karten-Einstellungen finden Sie noch einige Optionen, welche die Karten noch besser machen (und die Sie so bei

Google Maps zum Teil nicht finden): So können Sie zu Beispiel selbst bestimmen, ob Sie den Massstab einblenden möchten oder nicht, indem Sie den Schalter beim entsprechenden Eintrag aktivieren und angeben, ob der Wert in Kilometern oder Meilen angezeigt wird.

Falls die Karte nicht nach Norden ausgerichtet ist, fügen Sie noch einen Nordpfeil ein. Besonders nützlich ist die Übersichtskarte: Sie zeigt auf dem Globus oder auf der Karte einer gewählten Region, welcher Ausschnitt

auf der Karte dargestellt wird. Zusätzlich zur Übersichtskarte können Sie auch noch eine Region hervorheben: Diese wird auf der Karte als hellere Fläche dargestellt.

Klicken Sie unten links auf weiter oder oben im Menü auf Beschreiben. Hier geben Sie Titel, Beschreibung und weitere Angaben wie Datenquelle sowie Autor der Karte an.

Zum letzten Schritt gelangen Sie mit einem Klick auf Veröffentlichen oder weiter. Hier können Sie die Karte als PNG exportieren, also als Bilddatei, Bild 9. Klicken Sie auf das PNG-Symbol. Darunter geben Sie an, wie breit die Karte sein soll, die Höhe wird automatisch berechnet. Das Bild wird nach einem Klick auf Download PNG auf Ihrer Festplatte gesichert.