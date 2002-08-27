Datenreihen mit dem Wert «0» im Excel-Diagramm nicht beschriften

Sie können die Säule mit der Beschriftung "0" direkt im Diagramm anklicken (Hinweis: Vorsicht! Nicht auf die Zahl "0" klicken, sondern auf die Stelle daneben. Wenn Sie direkt auf die "0" klicken, funktioniert es nicht), und zwar mit der rechten Maustaste. Dann erscheint ein Kontext-Menü. Dort wählen Sie aus: "Datenreihen formatieren" und dann die Registerkarte "Datenbeschriftung". Hier klicken Sie vor "Keine". Dann wird die "0" nicht mehr angezeigt. Sie können die Beschriftung für jeden Teil der Säule separat an- oder abschalten.

Praxis-Tipp: Falls Sie die "Säule" mit der "0" nicht gut mit der Maus erwischen können, um die rechte Maustaste dort zu drücken, geben Sie vorübergehend für die Säule einen anderen Wert ein, z.B. "100". Dann klicken Sie in der "Datenbeschriftung" "Keine" an und setzen danach den Wert wieder auf "0". Das "Keine" bleibt dann auch für die "0" erhalten.