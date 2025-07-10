10. Jul 2025
Lesedauer 2 Min.
Apple-Ecke
Datum erkennen
Zu den systemweiten Funktionen von iOS gehören die «dataDetectors», die unsichtbar im Hintergrund auf ihren Einsatz warten. Sie erwachen, sobald mit dem Finger etwas länger auf ein Datum, eine Uhrzeit oder beides gedrückt wird:
Zu den systemweiten Funktionen von iOS gehören die «dataDetectors», die unsichtbar im Hintergrund auf ihren Einsatz warten. Sie erwachen, sobald mit dem Finger etwas länger auf ein Datum, eine Uhrzeit oder beides gedrückt wird: Mit einem weiteren Tippen auf das Einblendmenü wird der Termin auf Wunsch im Kalender oder in der App Erinnerungen eingetragen, wo er nach Belieben mit einem Titel und weiteren Angaben ergänzt werden kann.
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