Warum dauert das Kopieren kleiner Dateien so lange?

Das Kopieren einer Datei erfordert, die Dateiinfo im Verzeichnis zu lesen, das Lokalisieren der Datei auf der Platte, den Platz am Zielort zu prüfen, dort die Dateiinfo ins Verzeichnis zu schreiben, von der Datei so viel wie möglich in den Arbeitsspeicher zu schaufeln, dies am Ziel wieder hinzuschreiben – und noch ein paar Dinge mehr.

Diese Arbeiten muss das Betriebssystem bei jeder einzelnen Datei erledigen. Sind es viele kleine Dateien, wird der grösste Teil der Zeit mit diesen Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten für jede einzelne Datei verbraten. Beim Kopieren einer grossen Datei sind hingegen diese Arbeiten nur einmal nötig.