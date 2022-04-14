DeepL: Tastenkombination zum Öffnen der Desktop-App oder Tastenkombis ändern

Freundinnen und Freunde von Shortcuts können das Übersetzungstool auch via Tastenkombinationen steuern. Die Desktop-Version von DeepL können Sie kostenlos über diesen Link herunterladen (Windows, macOS). Zudem gibt es noch die Webversion und man kann eine App für iOS-Geräte downloaden.

DeepL per Tasten öffnen

Die Desktopversion für Windows wird folgendermassen geöffnet:

Markieren Sie den zu übersetzenden Text – beispielsweise auf einer Webseite oder in Word – und halten Ctrl gedrückt. Anschliessend drücken Sie zweimal die C-Taste (Ctrl+C+C).

Die DeepL-Desktop-App öffnet sich und zeigt sowohl den markierten Text plus die Übersetzung an.

Für Macs sollte es folgendermassen funktionieren: