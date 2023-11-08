DHL Service Point finden – so gehts

Wie wir online oder per (Post-)App die nächste Postfiliale – oder in den ländlichen Regionen einen Post-Dienstleister (z. B. Spar) – finden, dürften die meisten wissen. Doch immer mehr Pakete werden nicht von der Schweizerischen Post, sondern vom deutschen Paket- und Brief-Express-Dienst DHL geliefert. Doch was, wenn man ein Paket zurückschicken muss?

Lösung: Ob Sie nun ein DHL-Paket abholen oder verschicken möchten, zunächst gilt es herauszufinden, wo sich der nächstgelegene DHL-Service-Point befindet.