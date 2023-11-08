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Claudia Maag
8. Nov 2023
Lesedauer 2 Min.

DHL-Päckli versenden oder abholen

DHL Service Point finden – so gehts

Die deutschen DHL-Fahrzeuge, die in der Schweiz herumkurven und Pakete verteilen, sind ein vertrauter Anblick geworden. Doch was, wenn man ein DHL-Paket zurückschicken muss?

Wählen Sie, ob Sie eine DHL-Express-Kundennummer oder eine Retoure haben. Alternativ kann man zuvor online bezahlen oder direkt im DHL-Servicepoint

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Wie wir online oder per (Post-)App die nächste Postfiliale – oder in den ländlichen Regionen einen Post-Dienstleister (z. B. Spar) – finden, dürften die meisten wissen. Doch immer mehr Pakete werden nicht von der Schweizerischen Post, sondern vom deutschen Paket- und Brief-Express-Dienst DHL geliefert. Doch was, wenn man ein Paket zurückschicken muss?

Lösung: Ob Sie nun ein DHL-Paket abholen oder verschicken möchten, zunächst gilt es herauszufinden, wo sich der nächstgelegene DHL-Service-Point befindet.

  1. Surfen Sie auf die Webseite https://mydhl.express.dhl/ch/de/locator.html.
  2. Wählen Sie aus der langen Länderliste die Schweiz aus oder tippen Sie rechts direkt den Ort oder eine PLZ ein.
  3. Wenn Sie ein Paket verschicken möchten: Wählen Sie, ob Sie eine DHL-Express-Kundennummer oder eine Retoure haben. Alternativ kann man zuvor online bezahlen oder direkt im DHL-Servicepoint.
  4. Bei Sendung verschicken müssen Sie noch auswählen, was für ein DHL-Versandlabel Sie haben (keines, gedruckt, QR-Code).
  5. Klicken Sie auf Suchen.
  6. Und schon werden diverse DHL-Service-Points samt Entfernung aufgelistet. Falls Sie nahe Sihlcity in Zürich wohnen: Die nächste ist bei der Manesse Apotheke am Manesseplatz.

Adresse, Öffnungszeiten und Serviceumfang sind aufgelistet

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

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