8. Nov 2023
Lesedauer 2 Min.
DHL-Päckli versenden oder abholen
DHL Service Point finden – so gehts
Die deutschen DHL-Fahrzeuge, die in der Schweiz herumkurven und Pakete verteilen, sind ein vertrauter Anblick geworden. Doch was, wenn man ein DHL-Paket zurückschicken muss?
Wie wir online oder per (Post-)App die nächste Postfiliale – oder in den ländlichen Regionen einen Post-Dienstleister (z. B. Spar) – finden, dürften die meisten wissen. Doch immer mehr Pakete werden nicht von der Schweizerischen Post, sondern vom deutschen Paket- und Brief-Express-Dienst DHL geliefert. Doch was, wenn man ein Paket zurückschicken muss?
Lösung: Ob Sie nun ein DHL-Paket abholen oder verschicken möchten, zunächst gilt es herauszufinden, wo sich der nächstgelegene DHL-Service-Point befindet.
- Surfen Sie auf die Webseite https://mydhl.express.dhl/ch/de/locator.html.
- Wählen Sie aus der langen Länderliste die Schweiz aus oder tippen Sie rechts direkt den Ort oder eine PLZ ein.
- Wenn Sie ein Paket verschicken möchten: Wählen Sie, ob Sie eine DHL-Express-Kundennummer oder eine Retoure haben. Alternativ kann man zuvor online bezahlen oder direkt im DHL-Servicepoint.
- Bei Sendung verschicken müssen Sie noch auswählen, was für ein DHL-Versandlabel Sie haben (keines, gedruckt, QR-Code).
- Klicken Sie auf Suchen.
- Und schon werden diverse DHL-Service-Points samt Entfernung aufgelistet. Falls Sie nahe Sihlcity in Zürich wohnen: Die nächste ist bei der Manesse Apotheke am Manesseplatz.
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