Digitaler Schutzengel Apple Watch

Mit dem Älterwerden verschiebt sich die Wahrnehmung, was wichtig ist. Während ein Sturz in der Jugend mit einem Schwall von unaussprechlichen Flüchen endet, kann dasselbe Ereignis ein paar Jahrzehnte später fatale Folgen nach sich ziehen. Deshalb stellt sich immer öfter die Frage, welche technischen Hilfsmittel mehr Sicherheit und Komfort bieten – und die dazu beitragen, dass ein selbstständiges und gesundheitsbewusstes Leben geführt werden kann. Hier kommt die Apple Watch ins Spiel, denn sie bietet eine geradezu überbordende Auswahl solcher digitaler Helfer und Begleiter.

Vorteile der 5G-Watch

Doch zuerst ein Hinweis zur Technik. Die günstigeren Apple-Watch-Modelle sind als GPS-Ausführung erhältlich; sie benötigen für den Internetzugang eine Wi-Fi-Verbindung oder ein iPhone. Für einen Aufschlag von 90 Franken werden sie zu «GPS + Cellular» aufgerüstet: Diese Modelle sind mit einer eSIM ausgestattet, also einer digitalen SIM-Karte. Sie können über Mobilfunk eine eigene Internetverbindung aufbauen und Musik streamen, telefonieren oder den eigenen Standort weitergeben – um nur wenige Beispiele zu nennen.

Einige dieser Möglichkeiten sind nur praktisch und angenehm, andere hingegen essenziell für die Sicherheitsfunktionen. Wenn Sie das Haus nie ohne iPhone verlassen, bringt diese Funktionalität jedoch nicht viel. Ansonsten sollten Sie sich diese zusätzliche Sicherheit gönnen. Eine eSIM zum bestehenden Mobilvertrag ist heute oft kostenlos oder führt je nach Anbieter schlimmstenfalls zu einem kleinen Aufschlag.