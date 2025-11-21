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Gaby Salvisberg
21. Nov 2025
Lesedauer 6 Min.

Witzig oder nützlich

Direkt auf der Google-Website: 18 kleine Apps und Spiele

Via Google finden Sie nicht nur Websites, sondern können direkt im Browser einige kleine Anwendungen ausführen oder Spiele wie Solitaire oder Minesweeper spielen.
© (Quelle: Google, Montage PCtipp.ch)

Die Google-Suche offenbart manchmal nicht nur Suchresultate oder direkte Antworten auf die eingegebene Frage. Je nach Suchbegriff entdecken Sie direkt auf der Google-Website ausführbare kleine Anwendungen oder Spiele. Wir wurden wie folgt fündig.

Google Taschenrechner

Sie müssen nicht für alles Excel zücken, wenn Sie nur mal schnell eine Berechnung durchführen wollen. Suchen Sie in Google einfach nach Rechner, erscheint ein Taschenrechner mit Wissenschaftsfunktionen. Er beherzigt die Punkt-vor-Strich-Regel:

Der Google Taschenrechner

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Google Farbwähler

Die Suche nach Farbwähler sollte unter anderem ein kleines Werkzeug anzeigen, über das Sie in einer Farbskala eine Farbe wählen und deren HEX-, RGB-, CMYK-, HSV- und HSL-Code auslesen können. Hier zum Beispiel ein PCtipp-Blau. Falls es nicht funktioniert, versuchen Sie es mit diesem Link.

Der Google Farbwähler

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Zufallstools: Münze, Würfel & Co.

Münze werfen

A oder B? Krimi oder Komödie? Zu Hause bleiben oder ausgehen? Für Ihre Entscheidungsfindungen zu Entweder-/Oder-Fragen greifen Sie zum Suchbegriff Münzwurf oder versuchen es über diesen Link. Mit einer kleinen Animation wirft Google für Sie eine Münze und zeigt nach Zufallsprinzip Kopf oder Zahl an.

Google wirft eine Münze

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Drehscheibe

Manchmal sinds nicht zwei Optionen, zwischen denen Sie sich entscheiden müssen, sondern drei, sechs oder gar zwanzig. Mit dem Suchbegriff Google Drehscheibe könnte man mit etwas Glück das hier vorgestellte Glücksrad finden. Sollte es nicht klappen, versuchen Sie es über diesen Link. Über Wheel size können Sie die Anzahl Zahlen festlegen, mit dem Klick auf Spin (Drehen) wird das Rad gedreht und kommt auf einer zufälligen Position zum Stehen.

Die Drehscheibe ist etwas ähnliches wie ein Glücksrad

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Google Würfel

Ist für Sie die Drehscheibe nichts, dann würfeln Sie eben. Versuchen Sie es mit der Suche nach Würfel werfen. Alternativ sollte auch dieser Link hier funktionieren. Eine Animation zeigt, wie ein klassischer sechsseitiger Würfel geworfen wird, inklusive Resultat. Auch hier haben Sie unterhalb die Option, zu einem vierseitigen, achtseitigen oder anderen speziellen Würfel zu wechseln. Klicken Sie auf Roll, um erneut zu würfeln.

Googles Würfel-Funktion

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Google Kreisel/Dreidel drehen

Kommissar Zufall spielt auch beim jüdischen Dreidel-Spiel eine Rolle. Suchen Sie nach Dreidel oder versuchen Sie es mit diesem Link.

Der Dreidel auf der Google-Seite

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Musik-Werkzeuge

Instrument stimmen

Musikalische Menschen möchten gelegentlich ihre Instrumente stimmen. Hat es Ihr Stimmgerät nicht in den Gitarrenkoffer geschafft und lässt Sie Ihr eigenes Musikgehör gerade im Stich, versuchen Sie es mit einer Suche nach Google Tuner. Dieser Link hier sollte auch funktionieren.

Klicken Sie in Googles Stimmgerät aufs Mikrofon und spielen Sie auf Ihrem Instrument einen Ton. Die animierte Grafik zeigt Ihnen, welcher Ton gespielt wurde und ob Sie eher herauf- oder herunterregeln sollten, um ihn exakt zu treffen.

Google hilft beim Stimmen Ihres Instruments

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Google Metronom

Jetzt passt zwar die Tonhöhe, aber Sie geraten dauernd aus dem Takt. Wie halten Sie Ihre exakten 60, 100 oder 120 Beats pro Minute? Googeln Sie nach Metronom oder versuchen Sie es mit diesem Link.

Stellen Sie den Regler aufs gewünschte Tempo ein, anschliessend klicken Sie aufs Play-Symbol.

Google Metronom

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Fünf Spielchen für zwischendurch

Solitaire

Einer der Klassiker unter den Mini-Spielen. Sie können nach Solitaire suchen und es in einer etwas kleiner auch in Deutsch verfügbaren Variante spielen oder es über diesen Link in einer englischen, aber grösseren Ansicht starten.

Wählen Sie den Schwierigkeitsgrad (Einfach bzw. Easy zieht jeweils nur eine Karte, Schwierig bzw. Hard zieht drei). Und dann kanns auch schon losgehen.

Solitaire von Google

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Google Minesweeper

Für die einen sinds nur rätselhafte Klötzchen, die bei manchen Klicks explodieren, für die anderen ist es das Mini-Spiel schlechthin. Beim Klick auf ein Minesweeper-Feld decken sich – sofern Sie keine Mine erwischt haben – rundherum weitere Felder auf. Darin gibt das Spiel preis, wie viele Minen sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Felds befinden. Dort, wo Sie eine Mine vermuten, setzen Sie mit der rechten Maustaste ein Fähnchen. Da, wo Sie keine Mine vermuten, wagen Sie den Klick mit der normalen (linken) Maustaste. Das Ziel ist, das ganze Spielfeld aufzudecken und darin alle Minen korrekt zu markieren. Sie finden das Spiel entweder über die Google-Suche nach Minesweeper oder Sie versuchen es über diesen Link.

In Googles Variante bedeuten die Schwierigkeitsgrade Folgendes: Einfach 8×10 Felder (10 Minen), Mittel 14×18 Felder (40 Minen) und Schwierig 20×24 Felder (99 Minen).

Minesweeper: definitiv der Favorit der Autorin

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Google Snake

Unter DOS wars als QBasic-Game dabei und hiess Nibbles, von alten Nokia-Handys kennt man es als Snake. Das Ziel ist, per Pfeiltasten die Schlange übers Feld zu steuern, die dabei Früchte fressen muss. Mit jeder Frucht wird sie ein Stückchen länger. Das Schwierige daran ist nun, möglichst viele Früchte zu erwischen, ohne mit der Schlange eine Wand oder den eigenen Körper zu rammen.

Sie sollten über diesen Link oder diesen fündig werden.

Googles Snake-Spiel erfordert schnelle Reaktion

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Es gibt auch eine Google-Maps-Variante von Snake.

Google Tic Tac Toe (drei gewinnt)

Nicht nur jenen, die in den Achtzigern den Film WarGames schauten, dürfte das simple Spiel Tic Tac Toe ein Begriff sein. Eine Partei wählt die X, die andere die O. Nun gehts darum, abwechselnd sein eigenes Symbol so aufs 3×3 Zellen grosse Spielfeld zu setzen, dass man mit den eigenen Symbolen eine Linie bilden kann. Googeln Sie nach Tic Tac Toe oder versuchen Sie es über diesen Link. Leider kann man auch dies nur gegen den Computer spielen.

Nanu, jetzt gewinne ich dann gleich in diesem Tic Tac Toe

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Google PAC-MAN spielen

Pac-Man, der Punkte mampfende gelbe Kreis muss den Gegnern ausweichen. Das Level ist gewonnen, sobald alle Punkte gefressen sind. Zu finden mit einer Google-Suche nach Pac-Man oder über diesen Link. Der Spielspass bei Googles Variante leidet allerdings unter einer etwas zu kleinen Darstellung des Spiels. Es wurde ursprünglich als Google Doodle lanciert.

Googles Pac-Man

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Wissen, Tiere, Wohlbefinden

Tierlaute/Tiergeräusche

Wie macht ein Frosch? Wie macht ein Elefant? Mit der Suche nach Tiergeräusche (oder über diesen Link) sollten Sie das Steuerelement finden, über das Sie zum Beispiel das Quaken eines Frosches oder Gurren einer Taube abspielen können. Man fragt sich nur, woher Google weiss, wie ein Dinosaurier geklungen hat – und sich offenbar sogar eine Aufnahme davon beschaffen konnte.

Google spielt Tierlaute ab

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Google Quiz zum Tag der Erde

Ein nicht ganz ernst zu nehmendes Fragespiel, das für Sie enthüllt, welches Tier Sie sind: https://www.google.com/search?q=google+quiz+zum+tag+der+erde

Am Ende dieser kleinen Fragerunde werden Sie zum Tier. Zu welchem?

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Fakt des Tages

Die Funktion heisst je nach Glück «Ich bin neugierig» oder «Lustige Tatsachen». Der Suchbegriff Fun Fact sollte eigentlich klappen; und sonst versuchen Sie es über diesen Link. Es erscheint (leider nur in Englisch) die Antwort auf eine zufällige Frage, etwa «How much does the earth spin in one hour?», in unserem Beispiel mit einer Antwort von der NASA.

Lustige Tatsachen (fun fact) gibts derzeit leider nur in Englisch

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Gedächtnisspiel

Beim Gedächtnisspiel singen vier Tiere abwechselnd einen Ton vor und machen dazu eine Geste. Sie müssen die Tiere in jener Reihenfolge anklicken, in der diese ihre Töne geäussert haben. Müsste unter Google Gedächtnisspiel oder diesen Link zu finden sein.

Ein kleines Gedächtnisspiel

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Atemübung

Sind Sie einmal etwas gestresst, bringt diese kleine Atemübung Sie vielleicht wieder herunter. Mit dem Suchbegriff Google Atemübung zu finden oder über diesen Link.

Eine kleine Atemübung zum Schluss

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch
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