Direkt auf der Google-Website: 18 kleine Apps und Spiele

Die Google-Suche offenbart manchmal nicht nur Suchresultate oder direkte Antworten auf die eingegebene Frage. Je nach Suchbegriff entdecken Sie direkt auf der Google-Website ausführbare kleine Anwendungen oder Spiele. Wir wurden wie folgt fündig.

Google Taschenrechner

Sie müssen nicht für alles Excel zücken, wenn Sie nur mal schnell eine Berechnung durchführen wollen. Suchen Sie in Google einfach nach Rechner, erscheint ein Taschenrechner mit Wissenschaftsfunktionen. Er beherzigt die Punkt-vor-Strich-Regel: