Witzig oder nützlich
Direkt auf der Google-Website: 18 kleine Apps und Spiele
Die Google-Suche offenbart manchmal nicht nur Suchresultate oder direkte Antworten auf die eingegebene Frage. Je nach Suchbegriff entdecken Sie direkt auf der Google-Website ausführbare kleine Anwendungen oder Spiele. Wir wurden wie folgt fündig.
Google Taschenrechner
Sie müssen nicht für alles Excel zücken, wenn Sie nur mal schnell eine Berechnung durchführen wollen. Suchen Sie in Google einfach nach Rechner, erscheint ein Taschenrechner mit Wissenschaftsfunktionen. Er beherzigt die Punkt-vor-Strich-Regel:
Google Farbwähler
Die Suche nach Farbwähler sollte unter anderem ein kleines Werkzeug anzeigen, über das Sie in einer Farbskala eine Farbe wählen und deren HEX-, RGB-, CMYK-, HSV- und HSL-Code auslesen können. Hier zum Beispiel ein PCtipp-Blau. Falls es nicht funktioniert, versuchen Sie es mit diesem Link.
Zufallstools: Münze, Würfel & Co.
Münze werfen
A oder B? Krimi oder Komödie? Zu Hause bleiben oder ausgehen? Für Ihre Entscheidungsfindungen zu Entweder-/Oder-Fragen greifen Sie zum Suchbegriff Münzwurf oder versuchen es über diesen Link. Mit einer kleinen Animation wirft Google für Sie eine Münze und zeigt nach Zufallsprinzip Kopf oder Zahl an.
Drehscheibe
Manchmal sinds nicht zwei Optionen, zwischen denen Sie sich entscheiden müssen, sondern drei, sechs oder gar zwanzig. Mit dem Suchbegriff Google Drehscheibe könnte man mit etwas Glück das hier vorgestellte Glücksrad finden. Sollte es nicht klappen, versuchen Sie es über diesen Link. Über Wheel size können Sie die Anzahl Zahlen festlegen, mit dem Klick auf Spin (Drehen) wird das Rad gedreht und kommt auf einer zufälligen Position zum Stehen.
Google Würfel
Ist für Sie die Drehscheibe nichts, dann würfeln Sie eben. Versuchen Sie es mit der Suche nach Würfel werfen. Alternativ sollte auch dieser Link hier funktionieren. Eine Animation zeigt, wie ein klassischer sechsseitiger Würfel geworfen wird, inklusive Resultat. Auch hier haben Sie unterhalb die Option, zu einem vierseitigen, achtseitigen oder anderen speziellen Würfel zu wechseln. Klicken Sie auf Roll, um erneut zu würfeln.
Google Kreisel/Dreidel drehen
Kommissar Zufall spielt auch beim jüdischen Dreidel-Spiel eine Rolle. Suchen Sie nach Dreidel oder versuchen Sie es mit diesem Link.
Musik-Werkzeuge
Instrument stimmen
Musikalische Menschen möchten gelegentlich ihre Instrumente stimmen. Hat es Ihr Stimmgerät nicht in den Gitarrenkoffer geschafft und lässt Sie Ihr eigenes Musikgehör gerade im Stich, versuchen Sie es mit einer Suche nach Google Tuner. Dieser Link hier sollte auch funktionieren.
Klicken Sie in Googles Stimmgerät aufs Mikrofon und spielen Sie auf Ihrem Instrument einen Ton. Die animierte Grafik zeigt Ihnen, welcher Ton gespielt wurde und ob Sie eher herauf- oder herunterregeln sollten, um ihn exakt zu treffen.
Google Metronom
Jetzt passt zwar die Tonhöhe, aber Sie geraten dauernd aus dem Takt. Wie halten Sie Ihre exakten 60, 100 oder 120 Beats pro Minute? Googeln Sie nach Metronom oder versuchen Sie es mit diesem Link.
Stellen Sie den Regler aufs gewünschte Tempo ein, anschliessend klicken Sie aufs Play-Symbol.
Fünf Spielchen für zwischendurch
Solitaire
Einer der Klassiker unter den Mini-Spielen. Sie können nach Solitaire suchen und es in einer etwas kleiner auch in Deutsch verfügbaren Variante spielen oder es über diesen Link in einer englischen, aber grösseren Ansicht starten.
Wählen Sie den Schwierigkeitsgrad (Einfach bzw. Easy zieht jeweils nur eine Karte, Schwierig bzw. Hard zieht drei). Und dann kanns auch schon losgehen.
Google Minesweeper
Für die einen sinds nur rätselhafte Klötzchen, die bei manchen Klicks explodieren, für die anderen ist es das Mini-Spiel schlechthin. Beim Klick auf ein Minesweeper-Feld decken sich – sofern Sie keine Mine erwischt haben – rundherum weitere Felder auf. Darin gibt das Spiel preis, wie viele Minen sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Felds befinden. Dort, wo Sie eine Mine vermuten, setzen Sie mit der rechten Maustaste ein Fähnchen. Da, wo Sie keine Mine vermuten, wagen Sie den Klick mit der normalen (linken) Maustaste. Das Ziel ist, das ganze Spielfeld aufzudecken und darin alle Minen korrekt zu markieren. Sie finden das Spiel entweder über die Google-Suche nach Minesweeper oder Sie versuchen es über diesen Link.
In Googles Variante bedeuten die Schwierigkeitsgrade Folgendes: Einfach 8×10 Felder (10 Minen), Mittel 14×18 Felder (40 Minen) und Schwierig 20×24 Felder (99 Minen).
Google Snake
Unter DOS wars als QBasic-Game dabei und hiess Nibbles, von alten Nokia-Handys kennt man es als Snake. Das Ziel ist, per Pfeiltasten die Schlange übers Feld zu steuern, die dabei Früchte fressen muss. Mit jeder Frucht wird sie ein Stückchen länger. Das Schwierige daran ist nun, möglichst viele Früchte zu erwischen, ohne mit der Schlange eine Wand oder den eigenen Körper zu rammen.
Sie sollten über diesen Link oder diesen fündig werden.
Es gibt auch eine Google-Maps-Variante von Snake.
Google Tic Tac Toe (drei gewinnt)
Nicht nur jenen, die in den Achtzigern den Film WarGames schauten, dürfte das simple Spiel Tic Tac Toe ein Begriff sein. Eine Partei wählt die X, die andere die O. Nun gehts darum, abwechselnd sein eigenes Symbol so aufs 3×3 Zellen grosse Spielfeld zu setzen, dass man mit den eigenen Symbolen eine Linie bilden kann. Googeln Sie nach Tic Tac Toe oder versuchen Sie es über diesen Link. Leider kann man auch dies nur gegen den Computer spielen.
Google PAC-MAN spielen
Pac-Man, der Punkte mampfende gelbe Kreis muss den Gegnern ausweichen. Das Level ist gewonnen, sobald alle Punkte gefressen sind. Zu finden mit einer Google-Suche nach Pac-Man oder über diesen Link. Der Spielspass bei Googles Variante leidet allerdings unter einer etwas zu kleinen Darstellung des Spiels. Es wurde ursprünglich als Google Doodle lanciert.
Wissen, Tiere, Wohlbefinden
Tierlaute/Tiergeräusche
Wie macht ein Frosch? Wie macht ein Elefant? Mit der Suche nach Tiergeräusche (oder über diesen Link) sollten Sie das Steuerelement finden, über das Sie zum Beispiel das Quaken eines Frosches oder Gurren einer Taube abspielen können. Man fragt sich nur, woher Google weiss, wie ein Dinosaurier geklungen hat – und sich offenbar sogar eine Aufnahme davon beschaffen konnte.
Google Quiz zum Tag der Erde
Ein nicht ganz ernst zu nehmendes Fragespiel, das für Sie enthüllt, welches Tier Sie sind: https://www.google.com/search?q=google+quiz+zum+tag+der+erde
Fakt des Tages
Die Funktion heisst je nach Glück «Ich bin neugierig» oder «Lustige Tatsachen». Der Suchbegriff Fun Fact sollte eigentlich klappen; und sonst versuchen Sie es über diesen Link. Es erscheint (leider nur in Englisch) die Antwort auf eine zufällige Frage, etwa «How much does the earth spin in one hour?», in unserem Beispiel mit einer Antwort von der NASA.
Gedächtnisspiel
Beim Gedächtnisspiel singen vier Tiere abwechselnd einen Ton vor und machen dazu eine Geste. Sie müssen die Tiere in jener Reihenfolge anklicken, in der diese ihre Töne geäussert haben. Müsste unter Google Gedächtnisspiel oder diesen Link zu finden sein.
Atemübung
Sind Sie einmal etwas gestresst, bringt diese kleine Atemübung Sie vielleicht wieder herunter. Mit dem Suchbegriff Google Atemübung zu finden oder über diesen Link.
- Google Taschenrechner
- Google Farbwähler
- Münze werfen
- Drehscheibe
- Google Würfel
- Google Kreisel/Dreidel drehen
- Instrument stimmen
- Google Metronom
- Solitaire
- Google Minesweeper
- Google Snake
- Google Tic Tac Toe (drei gewinnt)
- Google PAC-MAN spielen
- Tierlaute/Tiergeräusche
- Google Quiz zum Tag der Erde
- Fakt des Tages
- Gedächtnisspiel
- Atemübung
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