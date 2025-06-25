Diskretion à la Apple - so geht es

Adresse generiert wird. Alle eingehenden E-Mails werden sofort an die echte Adresse weitergeleitet.

Wenn die Korrespondenz überbordet, kann die Umleitung einfach gelöscht werden. Dazu rufen Sie auf dem Apple-Gerät erneut die Einstellungen zu iCloud auf, gefolgt von einem Klick auf Mit Apple anmelden. Hier finden Sie alle Adressen, die aktuell in Umlauf sind.

Eigene Umleitungen

Die eben beschriebene Umleitung steht allen Anwendern offen. Bei einem aktiven iCloud+-Abo ist es zusätzlich möglich, diese Umleitungen jederzeit manuell zu generieren, ohne dass dazu eine Anmeldung bei einem Dienst im Gange ist. Öffnen Sie erneut die Einstellungen zu Ihrem Apple-Account und dort iCloud. Hier finden Sie die Schaltfläche E-Mail­-Adresse verbergen, hinter der die Umleitungen aufgelistet sind. Mit dem Pluszeichen wird eine neue Umleitung eingerichtet.

Noch mehr Sicherheit

Programmspezifische Kennwörter

Bis hierhin drehen sich die Massnahmen vor allem um die Privatsphäre. Doch macOS, iOS und iPadOS bieten auch Werkzeuge, um handfesten Bedrohungen zu begegnen: etwa wenn es um die Übernahme des Apple-Accounts geht.

Jeder hat seine Vorlieben, was Programme und Apps betrifft. Ich bevorzuge zum Beispiel seit Jahren den E-Mail-Client Spark, der mir deutlich besser gefällt, als die Apple-eigene Anwendung Mail. Spark für den Mac erhalten Sie im App Store unter go.pctipp.ch/3434, die Version für iOS und iPadOS wartet unter go.pctipp.ch/3435. Beide sind kostenlos.

Doch eine zwielichtige Anwendung könnte eine Funktionalität nur vorgaukeln, um die Zugangsdaten zu iCloud abzufangen. Apple verlangt deshalb, dass für Anwendungen von Drittanbietern ein eigenes Kennwort verwendet wird, das nicht demjenigen des Apple-Accounts entspricht.

Melden Sie sich unter account.apple.com an. Klicken Sie in der Übersicht unten rechts auf Anwendungsspezifische Passwörter und anschliessend auf das Pluszeichen, um ein neues Passwort zu erstellen. Dieses Passwort geben Sie in der Anwendung anstelle des richtigen iCloud-Passwortes ein.

Die höchste Stufe der Privatsphäre bietet der «erweiterte Datenschutz», der hier aber nur der Vollständigkeit halber erwähnt wird. Der Sachverhalt in Kürze: Die Daten in der iCloud sind durch Verschlüsselung vor Spionage und Hackern geschützt. Allerdings besitzt Apple die Schlüssel und kann (oder besser: muss) Daten auf richterliche Anordnung herausgeben. Wird der erweiterte Datenschutz aktiviert, legt Apple die Schlüssel in die Hände des Anwenders. Nun ist es Dritten nicht mehr möglich, Einsicht in die Daten zu verlangen.

Doch wenn der Schlüssel verloren geht, sind alle Daten in der iCloud unwiederbringlich verloren. Für diese Funktion sollten also sehr gute Gründe vorliegen – etwa die mögliche Verfolgung durch Behörden bei journalistischen oder politischen Tätigkeiten.

Trotzdem können nicht alle Daten verschlüsselt werden. E-Mails, Kontakte und Kalender basieren auf offenen Standards und würden nicht mehr funktionieren, wenn die Daten ausserhalb von Apples Reichweite verschlüsselt sind. Auch andere beliebte Funktionen werden gestrichen – etwa der Fotostream der Fotos-Anwendung oder die Möglichkeit, mit jedem Browser auf icloud.com zuzugreifen, etwa am PC im Geschäft.

Mehr über die Aktivierung des erweiterten Datenschutzes finden Sie auf der Apple-Supportseite unter go.pctipp.ch/3436. Doch wie bereits erwähnt: Diese Funktion sollte nicht ohne Not aktiviert werden.