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Claudia Maag
12. Nov 2021
Lesedauer 2 Min.

Streaming-Dienst

Disney+-Abo kündigen – so gehts

Wenn Sie den Disney-Streaming-Dienst nicht mehr nutzen möchten, können Sie Ihr Abo via Computer oder mobilem Browser kündigen.

Das Disney+-Abo ist rasch gekündigt

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Seit 24. März 2020 (PCtipp berichtete) ist der Streaming-Dienst von Disney in der Schweiz verfügbar. Damals gabs noch eine 7-tägige Testphase, das ist 2021 vorbei. Wer nun mal «reinschnuppern» will, muss bei der Registrierung ein kostenpflichtiges Monatsabo lösen. 

Das Disney+-Abo ist rasch gekündigt

 © Quelle: Screenshot/PCtipp

Dazu hinterlegt man bei der Registrierung entweder seine Kreditkartennummer oder den PayPal-Account. Will man den Dienst danach nicht mehr nutzen, muss man ihn rechtzeitig kündigen, sonst werden monatlich Fr. 12.90 oder jährlich Fr. 129.– fällig. Derzeit (nur bis 14. November 2021) kann man ein Monatsabo für Fr. 1.99 kaufen.

Kündigen via Webbrowser 

  1. Surfen Sie auf diese Webseite und melden Sie sich an.

  2. Oben rechts klicken Sie auf Ihr Profilfoto (Mein Profil).
  3. Wählen Sie Konto.
  4. Unter Abo steht die Art Ihres Abos (Monat/Jahr). Rechts davon klicken Sie auf Abrechnungsdaten.
  5. Nun klicken Sie auf Abo kündigen.
  6. Bestätigen Sie dies durch Klicken auf Kündigung abschliessen.

Auch wenn Sie sehr frühzeitig kündigen, können Sie bis zum Abo-Enddatum weiterhin Disney-Filme mit Ihrem Konto schauen.

Kündigen via App Store

Wenn Sie Disney+ über Ihre Apple- oder Google-Stores abonniert haben, müssen Sie Disney+ direkt via Store kündigen. 

Für Android geht das so:

  1. Öffnen Sie die Play-Store-App.

  2. Tippen Sie oben auf Ihr Google-Konto-Symbol.

  3. Tippen Sie auf Zahlungen und Abos. Anschliessend gehts zu Abos.

  4. Wählen Sie das Disney-Abo, das Sie kündigen möchten.
  5. Tippen Sie auf Abo kündigen.

Wie iPhone-Nutzer ein App-Abo kündigen, ist hier beschrieben. Wenn Sie zusätzlich Ihr Disney+-Konto löschen möchten, ist dies hier erklärt.

(Ursprung März 2020, aktualisiert am 12.11.21)

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