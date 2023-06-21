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Claudia Maag
21. Jun 2023
Lesedauer 2 Min.

Android-Tipp

Doodle: Gruppenumfrage erstellen – so gehts

Die Doodle-App hat mal wieder ein Update und in dessen Rahmen eine neue Funktion erhalten.

Doodle-App, hier das Dashboard

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Mit einer Gruppenumfrage können Sie Ihren Gästen Zeitoptionen vorschlagen und gleichzeitig deren Präferenzen erfahren.

  1. Melden Sie sich in der Doodle-App an.
  2. Tippen Sie unter der Registerkarte Dashboard auf das Plus-Symbol.
  3. Hier wählen Sie Gruppenumfrage.

  4. Füllen Sie Titel, Beschreibung und Ort aus. Falls das Treffen für die Umfrage aus der Ferne stattfindet, aktivieren Sie den Videokonferenz-Schieberegler. Standardmässig wird der Umfrage ein Google-Meet-Link hinzugefügt (das Hauptkonferenztool kann manuell geändert werden).  Tippen Sie auf Weiter.
  5. Anschliessend wählen Sie ein Datum für die Umfrage. Tippen Sie auf Legen Sie Dauer und Zeit fest.
  6. Um die Umfrage an Freunde und Familie zu schicken, tippen Sie auf Einladung teilen. Anschliessend können Sie den Link entweder kopieren, ihn direkt teilen oder mit Doodle per E-Mail verschicken.
  7. Nach einem Refresh innerhalb der App wird diese Umfrage im Doodle-Dashboard angezeigt. Sie können diese auch im Nachhinein noch bearbeiten.

Neuerdings können Sie in der Doodle-App auch rasch eine Gruppenumfrage machen – auch per Videokonferenz

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Gerät und der Doodle-Version 5.0.20 durchgeführt.

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