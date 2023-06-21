21. Jun 2023
Lesedauer 2 Min.
Android-Tipp
Doodle: Gruppenumfrage erstellen – so gehts
Die Doodle-App hat mal wieder ein Update und in dessen Rahmen eine neue Funktion erhalten.
Mit einer Gruppenumfrage können Sie Ihren Gästen Zeitoptionen vorschlagen und gleichzeitig deren Präferenzen erfahren.
- Melden Sie sich in der Doodle-App an.
- Tippen Sie unter der Registerkarte Dashboard auf das Plus-Symbol.
- Hier wählen Sie Gruppenumfrage.
- Füllen Sie Titel, Beschreibung und Ort aus. Falls das Treffen für die Umfrage aus der Ferne stattfindet, aktivieren Sie den Videokonferenz-Schieberegler. Standardmässig wird der Umfrage ein Google-Meet-Link hinzugefügt (das Hauptkonferenztool kann manuell geändert werden). Tippen Sie auf Weiter.
- Anschliessend wählen Sie ein Datum für die Umfrage. Tippen Sie auf Legen Sie Dauer und Zeit fest.
- Um die Umfrage an Freunde und Familie zu schicken, tippen Sie auf Einladung teilen. Anschliessend können Sie den Link entweder kopieren, ihn direkt teilen oder mit Doodle per E-Mail verschicken.
- Nach einem Refresh innerhalb der App wird diese Umfrage im Doodle-Dashboard angezeigt. Sie können diese auch im Nachhinein noch bearbeiten.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Gerät und der Doodle-Version 5.0.20 durchgeführt.
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