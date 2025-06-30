Drag&Drop an allen Ecken und Enden

Drag&Drop ist ein uralter Hut: Es wird ein Text markiert und mit gedrückter Maustaste verschoben («drag»). Am Zielort wird die Maustaste losgelassen und der Text abgeworfen («drop»). Das funktioniert am iPhone oder iPad seit der ersten Version, um App-Symbole neu anzuordnen.

Doch heute geht diese Funktion an Apples Mobilgeräten noch viel weiter. Markieren Sie einen Text, ein Bild oder ein anderes Objekt und lassen Sie den Finger darauf gedrückt. Verschieben Sie das Objekt nun an die gewünschte Stelle.

Der Clou an der Sache: Solange eben dieses ­Objekt nicht losgelassen wird, klebt es weiterhin unter dem Finger. Mit der anderen Hand können Sie währenddessen in eine andere App wechseln, um eine neue Notiz, Erinnerung, E-Mail anzulegen oder um ein Dokument aufzurufen. Erst wenn die Reise zum Zielort beendet ist, lassen Sie das Objekt fallen.