Drei schnelle Tipps für Apple Fotos

Tipp 2: Fotos verstecken

Manche Bilder sollten nicht frei in der Mediathek herumschwirren, da sind wir uns alle einig. Klicken Sie das delikate Abbild mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl. Es verschwindet von der Bildfläche und ist nur noch links oben in der Kategoriezu sehen. Doch da geht noch mehr: Wählen Sie im Menüden Befehlum auch diese Spur zu verwischen. Diese Änderungen werden über iCloud mit dem iPad und dem iPhone synchronisiert.

Seit iOS 16 und macOS 13 ‹Ventura› schiebt Apple der Indiskretion noch einen weiteren Riegel vor: Selbst wenn dieses spezielle Album sichtbar ist, muss es für die Betrachtung entsperrt werden – entweder über das Kennwort, über die Touch ID oder über die Face ID.

Tipp 3: Externe Editoren