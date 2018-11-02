Drop-down-Liste in LibreOffice Calc erstellen

Das ist die LibreOffice-Calc-Variante des meistgeklickten PCtipp-Artikels zu Microsoft Excel. Was dort beschrieben ist, geht natürlich auch in LibreOffice Calc sehr ähnlich.

Sie haben zum Beispiel im ersten Tabellenblatt eine Mitarbeiterliste, die Sie jetzt mit einer Abteilung ergänzen wollen. Dabei wollen Sie die Abteilung jeweils aus einem Drop-down-Menü auswählen, damit Sie diese nicht immer eintippen müssen. Ausserdem sollen nur Einträge erlaubt sein, die in der vordefinierten Liste mit Abteilungen vorkommen.

Vorbereitung: In einem separaten Blatt Ihrer Calc-Datei listen Sie die Elemente (z.B. Abteilungen) auf. Sortieren Sie diese manuell oder automatisch gleich in der Reihenfolge, die Sie später im Drop-down-Menü haben wollen, zum Beispiel alphabetisch.