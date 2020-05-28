Das Dropbox-Icon im Datei-Explorer loswerden – so gehts

Haben Sie irgendwann die Desktopversion des Cloudspeichers Dropbox auf Ihrem Windows-Computer installiert? Wie z.B. bei OneDrive fügt auch Dropbox ein Symbol im Navigationsbereich des Datei-Explorers hinzu, damit Benutzer ihr Dropbox-Konto schneller aufrufen und rasch auf die Dateien zugreifen können.

Wenn Sie nun Dropbox nicht mehr verwenden und das Icon loswerden wollen, benötigen Sie keine externe Software (auch wenn es diese natürlich gibt). Natürlich verschwindet das Icon, wenn Sie die Dropbox-App deinstallieren: Öffnen Sie Start/Einstellungen/Apps, klicken Sie auf Dropbox und verwenden Sie Deinstallieren.

Aber was, wenn Sie die App behalten wollen und Sie nur das Icon im Explorer stört? Unter Windows 10 lässt sich das Dropbox-Icon mit dem Registriertungs-Editor entfernen.

Lösung: