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Claudia Maag
28. Mai 2020
Lesedauer 3 Min.

Cloudspeicher

Das Dropbox-Icon im Datei-Explorer loswerden – so gehts

Wollen Sie das Dropbox-Icon aus dem Datei-Explorer loswerden? PCtipp zeigt Ihnen, wie das geht.

Dropbox-Icon im Windows-Explorer (Vorher)

© (Quelle: Screenshot / PCtipp.ch)

Haben Sie irgendwann die Desktopversion des Cloudspeichers Dropbox auf Ihrem Windows-Computer installiert? Wie z.B. bei OneDrive fügt auch Dropbox ein Symbol im Navigationsbereich des Datei-Explorers hinzu, damit Benutzer ihr Dropbox-Konto schneller aufrufen und rasch auf die Dateien zugreifen können.

Wenn Sie nun Dropbox nicht mehr verwenden und das Icon loswerden wollen, benötigen Sie keine externe Software (auch wenn es diese natürlich gibt). Natürlich verschwindet das Icon, wenn Sie die Dropbox-App deinstallieren: Öffnen Sie Start/Einstellungen/Apps, klicken Sie auf Dropbox und verwenden Sie Deinstallieren.

Aber was, wenn Sie die App behalten wollen und Sie nur das Icon im Explorer stört? Unter Windows 10 lässt sich das Dropbox-Icon mit dem Registriertungs-Editor entfernen.

Lösung:

  1. Tippen Sie ins Windows-Suchfeld run ein oder drücken Sie Windowstaste+R.

  2. In der Ausführen-Box tippen Sie regedit ein und drücken die Eingabetaste (oder klicken auf OK). Dies öffnet den Registrierungs-Editor (allenfalls müssen Sie noch im Benutzerkontensteuerungs-Fenster mit Klicken auf Ja bestätigen).

Das Ausführen-Fenster (Run)

 © Quelle: Screenshot / PCtipp.ch

  • Navigieren Sie in der linken Spalte via HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ zum Schlüssel {E31EA727-12ED-4702-820C-4B6445F28E1A}. Sie können diesen auch suchen. Klicken Sie hierzu auf Bearbeiten/Suchen. Kopieren Sie den genannten Schlüssel (Ctrl+C bzw. Strg+C) und fügen Sie ihn ins Suchfenster ein (Ctrl+V bzw. Strg+V). Klicken Sie anschliessend auf Weitersuchen.

    • Sie können nach Schlüsseln (Keys) suchen

     © Quelle: Screenshot / PCtipp.ch

  • Doppelklicken Sie auf System.IsPinnedToNamespaceTree.

    • Der gefundene Schlüssel wird markiert dargestellt

     © Quelle: Screenshot / PCtipp.ch

  • Setzen Sie im nun geöffneten Fenster den Wert auf 0 (Standardmässig werden die Werte auf 1 gesetzt).

    • Das DWORD-Wert-Bearbeiten-Fenster öffnet sich. Ändern Sie den Wert von 1 auf 0

     © Quelle: Screenshot / PCtipp.ch

  • Drücken Sie auf die Enter-Taste oder klicken Sie auf OK.

    • Das Dropbox-Icon sollte anschliessend im Explorer nicht mehr erscheinen.

    Das Dropbox-Icon wird im Windows-Explorer nicht mehr angezeigt (Nachher)

     © Quelle: Screenshot / PCtipp.ch

    Hinweis: Dieser Tipp ist nur für Windows-Nutzer mit fortgeschrittenen Kenntnissen zu empfehlen. Bevor Sie beginnen, sollten Sie die Registrierungsdateien sichern – dies ist in folgendem Tipp erklärt.

    Auto-Refresh verhindern

    Wie TheWindowsClub schreibt, kann es sein, dass das Dropbox-Icon bei Ihnen später dennoch wieder erscheint. Dies geschieht aufgrund einer automatischen Aktualisierung dieses Wertes. Falls dies bei Ihnen der Fall ist, können Sie Dropbox daran hindern, diesen Wert in der Registrierungs-Datenbank zu ändern.

    Lösung:

    1. Im Registrierungs-Editor tätigen Sie beim erwähnten Schlüssel HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E31EA727-12ED-4702-820C-4B6445F28E1A} einen Rechts-Klick.
    2. Klicken Sie auf Berechtigungen und dort auf Erweitert.

    3. Hier wählen Sie Hinzufügen.
    4. Ganz oben klicken Sie nun auf Prinzipal auswählen.
    5. Im Fenster unter «Geben Sie die zu verwendenden Objektnamen ein» schreiben Sie «alle» und klicken rechts davon auf Namen überprüfen sowie auf OK.

    Unter Objektnamen geben Sie «alle» ein

     © Quelle: Screenshot / PCtipp.ch

  • Nun werden die grundlegenden Berechtigungen angezeigt. Lassen Sie die Erweiterten Berechtigungen anzeigen.

    • Klicken Sie auf «Erweiterte Berechtigungen anzeigen»

     © Quelle: Screenshot / PCtipp.ch

  • Wie Sie im Screenshot sehen, ändern Sie folgendes:

    Typ: Von Zulassen zu Verweigern

    Anwenden auf: Von Dieser Schlüssel und Unterschlüssel zu Nur dieser Schlüssel

    Erweiterte Berechtigungen: Hier setzen Sie ein Häkchen bei Wert festlegen

    • Ändern Sie die Berechtigungen für den ausgewählten Schlüssel

     © Quelle: Screenshot / PCtipp.ch

    Das wars. Klicken Sie nun mehrfach auf OK resp. Übernehmen.

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