Dropdown-Liste in Excel erstellen

Angenommen, Sie haben eine Personalliste, in der Sie jedem Eintrag eine der acht vorhandenen Abteilungen zuweisen wollen.

Lösung: Zuerst benötigen Sie eine einfache Liste mit dem Inhalt für die später auswählbaren Elemente, hier zum Beispiel Ihre Abteilungen. Erstellen Sie hierfür ein separates Tabellenblatt, unseres nennen wir Abt. Wir tippen in A1 den Titel Abteilungen ein und listen die vorhandenen Abteilungen darunter auf. Damit die Daten später einfacher auswählbar sind, sortieren wir diese schon hier alphabetisch.