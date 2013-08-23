Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Aug 2013
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Drucken von Webseiten schneidet Rand ab

Problem: Wenn ich aus dem Webbrowser einen Artikel mit einem virtuellen Drucker in ein PDF schreibe oder ihn auf dem realen Drucker ausgebe, schneidet es mir immer den rechten Rand des Artikels ab. Was kann ich dagegen tun? Ich habe es mit verschiedenen Browsern versucht.

Drucken per Browserdialog (links) und per Artikel-eigenem Drucklink. Mit letzterem kommt nur der Artikel aufs Papier bzw. ins PDF.

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Zuerst ein allgemeiner Tipp. Statt den Browser-eigenen Druckbefehl im Browsermenü zu benutzen, halten Sie im oder unterhalb des zu druckenden Artikels Ausschau nach einem Befehl oder Button im Stile von «Artikel drucken». Bei PCtipp-Artikeln ist dieser Drucklink direkt unterhalb der allfälligen Kommentare zu finden.

Damit gelangt nur der Artikel aufs Papier bzw. ins PDF, und zwar ohne Menüs und allfällige weitere Seitennavigationselemente. Oftmals sitzen damit auch gleich die Druckeinstellungen in Bezug aufs Seitenformat. Darüber hinaus hat das bei mehrseitigen Artikel häufig einen entscheidenden Vorteil: Der Webseiten-eigene Druckdialog fasst den für den Bildschirm auf mehrere Seiten aufgeteilten Artikel oft Papier-optimiert auf deutlich weniger Druckseiten zusammen.

Drucken per Browserdialog (links) und per Artikel-eigenem Drucklink. Mit letzterem kommt nur der Artikel aufs Papier bzw. ins PDF.

 © Quelle: PCtipp.ch

Falls das nicht hilft oder wenn ein entsprechender Drucklink fehlt, nutzen Sie die Werkzeuge Ihres Browsers. 

Im Firefox gehen Sie via Firefox-Menü zu Drucken/Druckvorschau und nutzen bei der «Skalierung» die Option «Auf Seitengrösse verkleinern» oder gehen zu Drucken/Seite einrichten und aktivieren die Funktion «Auf Seitengrösse verkleinern» dort.

Im Internet Explorer klicken Sie oben rechts aufs Zahnradsymbol und gehen via Drucken/Druckvorschau zu «An Grösse anpassen». 

Google Chrome lässt zwar keine so einfache Skalierung zu, bietet aber via Chrome-Menü/Drucken die Option die «Ränder» auf «Minimum» zu setzen und allenfalls die Kopf- und Fusszeilen wegzulassen. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Browser Drucker Firefox Firmen Internet Kummerkasten PDF Internet & Sicherheit Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare