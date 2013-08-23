Drucken von Webseiten schneidet Rand ab

Lösung: Zuerst ein allgemeiner Tipp. Statt den Browser-eigenen Druckbefehl im Browsermenü zu benutzen, halten Sie im oder unterhalb des zu druckenden Artikels Ausschau nach einem Befehl oder Button im Stile von «Artikel drucken». Bei PCtipp-Artikeln ist dieser Drucklink direkt unterhalb der allfälligen Kommentare zu finden.

Damit gelangt nur der Artikel aufs Papier bzw. ins PDF, und zwar ohne Menüs und allfällige weitere Seitennavigationselemente. Oftmals sitzen damit auch gleich die Druckeinstellungen in Bezug aufs Seitenformat. Darüber hinaus hat das bei mehrseitigen Artikel häufig einen entscheidenden Vorteil: Der Webseiten-eigene Druckdialog fasst den für den Bildschirm auf mehrere Seiten aufgeteilten Artikel oft Papier-optimiert auf deutlich weniger Druckseiten zusammen.