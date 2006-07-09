Drucker in Outlook kann nicht geändert werden

Microsoft bestätigt, dass dies ein bekannter Fehler (Bug) in Outlook ist [1] - Microsoft empfiehlt folgendes Vorgehen, um den Fehler zu umgehen:

1. Klicken Sie im Menü DATEI auf DRUCKEN

2. Klicken Sie unter DRUCKFORMAT auf TABELLENFORMAT

3. Ändern Sie bei NAME den Drucker auf das ge^wünschte Gerät

4. Klicken Sie unter DRUCKFORMAT nun auf MEMOFORMAT

5. Klicken Sie auf OK um das Dokument zu drucken