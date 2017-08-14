Drucker-IP in den Windows-Einstellungen ändern

Der Netzwerkverantwortliche in Ihrer Wohn- oder Bürogemeinschaft hat bei den TCP/IP-Einstellungen aufgeräumt. Nun ist Ihr Drucker unter einer neuen IP-Adresse erreichbar. Sie wollen den Drucker aber nicht neu installieren, weil Sie sonst die ganzen Einstellungen verlören, die Sie im Druckertreiber vorgenommen haben.

In diesem anderen Artikel wird übrigens erklärt, wie Sie im Router die IP-Adressen bestimmter Geräte ändern: «Wie ändert man die IP-Adressen bei Druckern?». Sobald das getan ist, muss aber der in Windows installierte Druckertreiber auch von der neuen IP erfahren, sonst findet er den Drucker nicht mehr.

Drucker-IP-Adresse im Windows-Druckertreiber ändern

Lösung: Öffnen Sie die Systemsteuerung und gehen Sie darin zu Geräte und Drucker. Klicken Sie mit rechter Maustaste auf den betroffenen Drucker und öffnen Sie die Druckereigenschaften. Wechseln Sie zum Reiter Anschlüsse. Wenn es ein klassisch verbundener Netzwerkdrucker ist, gibts in der Liste der Einträge einen IP-Eintrag, der angehakt ist.