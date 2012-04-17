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Gaby Salvisberg
17. Apr 2012
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Drucker mehrfach vorhanden

Problem: Mein Drucker (ein Brother DCP 7010L) läuft unter Windows 7 soweit gut. Beim Drucken habe ich aber gleich mehrere Exemplare dieses Druckers: «7010 USB», «7010 USB Kopie 1», «Kopie 2» usw. Wie bringe ich die überzähligen Drucker zum Verschwinden?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Da hat Windows denselben Drucker offenbar mehrfach installiert. Das kann besonders bei USB-Druckern vorkommen, die am PC in unterschiedliche USB-Anschlüsse oder verschiedene USB-Hubs gestöpselt werden.

Öffnen Sie in der Systemsteuerung den Bereich Geräte und Drucker. Hier erscheinen alle installierten Drucker, auch wenn diese zur Zeit nicht physisch angeschlossen sind. Achten Sie darauf, dass der richtige Drucker als Standarddrucker gesetzt ist - erkennbar am grünen Knopf mit dem weissen Häkchen. Die Überzähligen klicken Sie mit der rechten Maustaste an und gehen zu Gerät entfernen.

Aufgepasst: Abgesehen von den hardwaremässig vorhandenen Druckern sind hier auch die virtuellen Drucker zu sehen. Dazu gehören Druckertreiber, mit deren Hilfe Sie aus allen Anwendungen XPS- oder PDF-Dateien erstellen können. Löschen Sie diese nicht voreilig. Ausserdem gibts Drucker, die sich in beiden weit verbreiteten Druckersprachen ansprechen lassen, nämlich PCL und PS (Post Script). Es kann gute Gründe geben, je einen Treiber für PCL und PS stehen zu lassen. (PCtipp-Forum)

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