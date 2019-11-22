Duplex-Druck: Rückseite steht auf dem Kopf!

Die meisten Briefe kommen mit einer einzigen Seite weg. Doch nun haben Sie ein mehrseitiges Dokument, das Sie gerne doppelseitig gedruckt hätten. Wie gut, dass Ihr Drucker eine Duplex-Funktion hat, die das Blatt während des Drucks automatisch wendet. Aber zu Ihrem Leidwesen landet die Rückseite verkehrt auf dem Blatt: Sie steht auf dem Kopf!

Das kann mit dem Drucker selbst zu tun haben oder mit Druckeinstellungen.

Einstellung im Drucker: Rufen Sie zunächst am Drucker selbst über die dortigen Tasten die Einstellungen auf und halten Sie nach etwas wie Drucken oder Druck Ausschau. Bei Druckern mit integrierter Duplex-Funktion sollte es ein Untermenü wie Duplex oder Doppelseitig haben. Hier kann normalerweise der doppelseitige Druck standardmässig deaktiviert sein, denn Sie wollen vermutlich über den Druckertreiber am PC von Fall zu Fall darüber entscheiden, ob Sie Duplex-Druck benutzen wollen oder nicht. Falls die Duplex-Funktion am Drucker eingeschaltet ist, achten Sie darauf, dass die Option Lange Kante gewählt ist. Die Kurze Kante würde eben zum besagten Phänomen führen.

In Word/Office: Geht es ums Drucken aus einem Office-Programm wie beispielsweise Word? Vielleicht haben Sie im Menü Datei/Drucken bei Beidseitiger Druck die falsche Option erwischt. Schauen Sie auch da, dass Sie zu Blatt über lange Seite drehen greifen.