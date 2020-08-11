Duplicati, die kostenlose Backupsoftware für Windows, Linux und Mac

Suchen Sie eine Backup-Software, die auf den gängigen Desktop-Betriebssystemen läuft, kostenlos ist und auch noch verschiedenste lokale oder Cloudspeicherziele unterstützt? Duplicati bietet das alles, ist Open-Source-Software und dazu noch einfach zu bedienen.

So gehts: Laden Sie Duplicati von https://www.duplicati.com/download herunter. Sowohl die Webseite als die Installation sind zwar in Englisch. Aber die Sprache erscheint später in der Bedienoberfläche automatisch deutsch; mit wenigen Ausnahmen.

Starten Sie die heruntergeladene Datei (derzeit duplicati-2.0.5.1_beta_2020-01-18-x64.msi) per Doppelklick. Haken Sie das Kästchen für die Lizenzvereinbarung an und klicken Sie auf Next. Übernehmen Sie die zu installierenden Module und klicken Sie auf Next und auf Install.