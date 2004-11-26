26. Nov 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Dynamischer Tabellenblattbezug
Ich habe in Excel Tabellenblätten mit «2002», «2003» und «2004» benannt (alle identisch aufgebaut). Jetzt möchte ich aus einem Übersichtstabellenblatt aus einem dieser Blätter die Zelle D5 referenzieren, wobei ich im Übersichtsblatt in der Zelle A1 den Namen der Quell-Tabelle eingebe. Wenn also zum Beispiel A1 «2003» enthält dann soll der Wert der Zelle D5 in der Tabelle 2003 zurückgeliefert werden. Ich möchte also einen dynamischen Zellbezug verwenden.
Wir setzen folgende Konstellation voraus:
Sie verwenden mehrere Tabellen, die gleich aufgebaut sind und aus denen Sie den Inhalt einer bestimmten Zelle in einer Übersicht ausgeben möchten. Wenn die Zelle, die Sie zurückgeben möchten, immer gleich bleibt, können Sie folgende Formel anwenden. Der Name des Blattes schreiben Sie in die Zelle A1:
Sollte nicht nur der Blatt- sondern auch der Zellebezug varieren, dann verwenden Sie dafür eine weitere Zelle (z.B. B1) und dann lautet die entsprechende Formel wie folgt:
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