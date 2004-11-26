Dynamischer Tabellenblattbezug

Ich habe in Excel Tabellenblätten mit «2002», «2003» und «2004» benannt (alle identisch aufgebaut). Jetzt möchte ich aus einem Übersichtstabellenblatt aus einem dieser Blätter die Zelle D5 referenzieren, wobei ich im Übersichtsblatt in der Zelle A1 den Namen der Quell-Tabelle eingebe. Wenn also zum Beispiel A1 «2003» enthält dann soll der Wert der Zelle D5 in der Tabelle 2003 zurückgeliefert werden. Ich möchte also einen dynamischen Zellbezug verwenden.

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