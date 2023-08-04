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Gaby Salvisberg
4. Aug 2023
Lesedauer 3 Min.

Folgekosten

Dyson-Luftbefeuchter- und -reiniger: Folgekosten und Unterhalt

Da aus der Leserschaft Fragen zum Unterhalt und den Verschleissteilen des «Dyson Purifier Humidify + Cool Formaldehyde» aufgekommen sind, haben wir uns schlaugemacht. Wir kommen auf Unterhaltskosten von rund 100 Franken pro Jahr.

Videostill zeigt: Der Verdunster wird im Rahmen der Tiefreinigung aus dem Gerät entfernt und in den Wassertank gestellt

© (Quelle: Dyson Videostill/Screenshot PCtipp.ch)

Sie finden hier den Test und das Video zu Dysons Luftreiniger- und -befeuchter «Dyson Purifier Humidify + Cool Formaldehyde». Dazu sind einige Fragen aufgetaucht, etwa zu den Folgekosten, Verschleissteilen und zum Unterhalt.

Da haben wir uns doch einfach mal direkt beim Dyson-Support erkundigt und ihm folgende Antworten für Sie entlockt.

Thema 1: Verschleissteile

Frage: Auf dieser Dyson-Seite werden einige Ersatzteile aufgelistet. Dass man den HEPA+Carbon-Filter ca. alle 12 Monate austauschen sollte, steht auf der Webseite. Wie oft muss man aber Verdunster, Pumpsäule oder den Wassertank austauschen?

Antwort: Es muss nur der Filter ca. 1 Mal im Jahr ausgetauscht werden. Die anderen Teile nicht. Der Filter ist das einzige Verschleissteil, das nicht durch die Garantie abgedeckt ist.

Kostenpunkt: Laut Info-Seite im Dyson-Shop kostet er 79.90 Franken. Derzeit (3.8.23) sei er übrigens nicht verfügbar.

Thema 2: Entkalken

Frage: Man liest hier von einem «Tiefreinigungszyklus», der Bakterien und Kalkablagerungen aus dem Gerät entfernen soll. Wohin «verschwindet» der Kalk bei dieser Reinigung? Und muss man z. B. den Wassertank separat entkalken?

Antwort: Hier hilft vermutlich dieses Video (englisch, 3:25 Minuten) weiter, welches den Vorgang zeigt. Kurz: Für jede Tiefreinigung sind 150 Gramm Zitronensäure-Pulver nötig, das man zum Beispiel in der Apotheke kaufen kann. Die Zitronensäure kommt direkt in den Wassertank und wird vor der rund einstündigen Tiefreinigung aufgelöst. Dadurch wird auch der Wassertank gereinigt und das Wasser geht durch das Gerät und befreit es von Verschmutzungen.

Frage: Wie oft ist eine solche Tiefreinigung mit Zitronensäure nötig?

Antwort: Da spielen zu viele Faktoren eine Rolle: Wie oft wird der Reiniger benutzt? Wie gross ist der Wohnraum? Wie stark ist aufgrund der Wohnlage oder ähnlichem (z. B. wenn Personen rauchen) die Luft verschmutzt? Aber es ist nicht jede Woche oder so. Vielleicht einmal pro Monat oder auch alle 2–3 Monate. Das Gerät zeigt es normalerweise an.

Kostenpunkt: 500 Gramm Zitronensäure kosten z. B. der Coop-Vitality-Apotheke 9.30 Franken, wie ich beim kurzen Googeln herausgefunden habe. Gehen wir von 6 solchen Tiefreinigungen (mit je 150 Gramm) pro Jahr aus (alle 2 Monate), braucht man pro Jahr 900 Gramm Zitronensäure-Pulver. Runden wir dies aufgrund der Packungsgrösse auf 1 kg auf, kommen wir auf 18.60 Franken pro Jahr.

Macht alles zusammen 98.50 Franken pro Jahr.

Thema 3: Destilliertes Wasser?

Frage: Wäre es sinnvoll, destilliertes Wasser anstelle von Leitungswasser zu verwenden?

Antwort: Ja, destilliertes Wasser zu verwenden, ergibt Sinn.

Hinweis: Destilliertes Wasser ist Wasser, dem Kalk und sonstige Mineralien entzogen wurde. Etwa entmineralisiertes Wasser (das destilliertem Wasser entspricht und z. B. für Bügeleisen benutzt wird) gibts bei Coop für 2.95 Franken pro 5 Liter. Wer den Luftbefeuchter konsequent mit destilliertem Wasser betreibt, wird die Tiefreinigung wesentlich seltener durchführen müssen, wobei aber die Kosten fürs destillierte Wasser vermutlich die Kosten für die Zitronensäure bei Weitem übersteigen.

Der Support gab uns auch noch folgenden Hinweis, der ein wenig aufhorchen lässt: «Falls Sie einen Luftbefeuchter bestellen, ist es wichtig, den Deckel beim Wasserauffüllen immer trocken zu halten. Dort sind elektronische Anschlüsse verbaut». Das erweckt ein wenig den Eindruck, als habe es in diesem Zusammenhang Probleme gegeben.

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