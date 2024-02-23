E-Book: ACSM-Datei mit Adobe Digital Editions öffnen und lesen – so gehts

Wer beispielsweise bei Orell Füssli ein E-Book kauft, kann dieses zwar herunterladen und via Tolino-App lesen. Allerdings handelt es sich bei der heruntergeladenen Datei um eine ACSM-Datei und nicht um ein PDF, das Sie auf allen Geräten auch ohne Tolino-App lesen könnten. Sagen wir, Sie möchten das Dokument ohne Tolino-App auf Ihrem Laptop lesen.

Eine ACSM-Datei ist eine Container-Datei, welche die Information zum Download des E-Books und den dazugehörigen Kopierschutz enthält. Öffnen können Sie diese Datei mit Adobe Digital Editions (ADE), einer kostenlosen Software, mit der kopiergeschützte E-Books geöffnet, verwaltet und auf ein mobiles Endgerät übertragen werden können. ADE gibt es für Windows, macOS sowie Android und iOS und kann über diesen Link heruntergeladen werden.