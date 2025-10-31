E-Mail wird Aufgabe

Nicht jede E-Mail will sofort bearbeitet werden, sondern wartet auf den richtigen Zeitpunkt. Mit Apple Mail lässt sich eine Nachricht in eine Aufgabe umwandeln – am einfachsten, wenn Erinnerungen bereits offen ist.

Schnappen Sie sich eine E-Mail mit der Maus, wechseln Sie nun mit dem Kürzel Command+Tabulator zu Erinnerungen und legen Sie diese am gewünschten Ort ab. Die neue Aufgabe zeigt am linken Rand ausserdem ein kleines Mail-Symbol, das mit einem Klick zur ursprünglichen Nachricht führt.