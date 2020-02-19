E-Mail: Links trotz Leerzeichen klickbar einfügen

Sie schicken einer Kollegin in einer Mail den Netzwerk-Link auf ein Dokument. Die Kollegin meldet sich zurück, der Link sei nicht klickbar bzw. führe ins Leere. Besonders häufig passiert dies bei Netzwerk-Links, die auf ein Dokument verweisen und in einem Ordner- oder Dateinamen ein Leerzeichen enthalten. Das Problem haben eigentlich alle Mailprogramme, sei es Outlook, sei es Thunderbird.

Der Link könnte im Original etwa so aussehen: