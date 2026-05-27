E-Mails automatisch eintüten

Denn vor dem @-Zeichen lassen sich nach einem Pluszeichen beliebige Zeichen einfügen: also wie «p.muster+shopping@­icloud.com» oder «p.muster+newsletter@­icloud.com». Solche Zusätze werden nach Lust und Laune eingesetzt, wie es gerade passt. In jedem Fall wird die Post an das Konto weitergeleitet, also in diesem Beispiel an «p.muster@icloud.com».

Als Spam-Schutz taugt dieses Verfahren nicht, denn der Zusatz wird von Spammern automatisch entfernt. Hingegen bietet er eine hervorragende Gelegenheit, um Ordnung in die tägliche E-Mail-Lawine zu bringen, indem die E-Mails markiert werden. Wenn zum Beispiel Vereinsaktivitäten verwaltet werden, empfiehlt sich für diese Belange die Adresse «p.muster+verein@icloud.com».

Automatisch eingetütet

Damit ist schon alles gegeben, um E-Mails automatisch zu verarbeiten, etwa in Apple Mail. Rufen Sie im Menü Mail den Befehl Einstellungen auf und wechseln Sie in den Bereich Regeln. Über die Schaltfläche Regel hinzufügen wird festgelegt, dass alle eingehenden und ausgehenden E-Mails mit der Adresse «p.muster+verein@icloud.com» automatisch im Ordner Verein abgelegt werden, Bild 1. Beim Bestätigen dieser Regel fragt Mail ausserdem danach, ob auch die bestehende Post nachträglich einsortiert werden soll.