E-Mails direkt aus Word versenden

Word unterstützt den direkten Versand von Dokumenten per E-Mail. Wählen Sie hierzu in Word "Datei/Senden an/Mailempfänger". Bitte beachten Sie, dass die E-Mail so im "Rich Text Format" (RTF) versandt wird. RTF ermöglicht zwar erweiterte Textformatierungen, stellt aber keinen Standard für E-Mail-Programme dar. Somit ist noch nicht gewährleistet, dass der Empfänger das E-Mail auch tatsächlich lesen kann.

Am besten speichern Sie das Word-Dokument im Rich Text Format ab ("Datei/Speichern unter") und versenden diese als Anlage eines normalen Text-E-Mails: Denn RTF Dateien lassen sich systemübergreifend mit gängigen Textverarbeitungsprogrammen öffnen.

Zur zweiten Frage: Um E-Mails in Word zu importieren, kann die Zwischenablage benutzt werden: Markieren Sie den gewünschten Text und wählen Sie "Bearbeiten/Kopieren". Wechseln Sie nun zu Word und fügen Sie den Text mit "Bearbeiten/Einfügen" ein.