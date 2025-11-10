10. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.
Schon gewusst?
Was ist /e/OS?
Was das Betriebssystem kann und was das mit Google zu tun hat – oder eben nicht.
e/OS ist ein Open-Source-Betriebssystem für Mobiltelefone. Kurz gesagt, ist es ein «entgoogeltes» Android-OS. Das Android-OS ist quelloffen, ohne dass Google-Apps oder -Dienste auf die persönlichen Nutzerdaten zugreifen können. Statt der Google-Suchmaschine wird Murenas Metasuchmaschine verwendet, die Google-Dienste wurden durch microG ersetzt.
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