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Claudia Maag
17. Feb 2020
Lesedauer 2 Min.

Screenshot

E-Reader: Bildschirmfoto mit einem Tolino erstellen

Manchmal möchte man auch auf seinem Tolino einen Screenshot erstellen. So gehts.

Wer dies möchte, kann auch mit einem Tolino ein Bildschirmfoto erstellen

© (Quelle: Screenshot / PCtipp)

1. Drücken Sie etwas länger auf die Einschalttaste. Nun erscheint ein Pop-up-Fenster mit den möglichen Funktionen wie Neu starten oder eben Bildschirmfoto. Tippen Sie auf Bildschirmfoto, um einen Screenshot der gewünschten Seite zu erstellen.

2. Die erstellten Bildschirmfotos finden Sie im Ordner DCIM des Tolino-E-Readers.

3. Um diesen Screenshot mit jemandem zu teilen, schliessen Sie den Tolino über ein USB-Kabel an Ihren Computer an.

Hinweis: Dies wurde mit einem Tolino Vision 3 HD (Software-Version 13.2.1) durchgeführt.

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