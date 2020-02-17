E-Reader: Bildschirmfoto mit einem Tolino erstellen

1. Drücken Sie etwas länger auf die Einschalttaste. Nun erscheint ein Pop-up-Fenster mit den möglichen Funktionen wie Neu starten oder eben Bildschirmfoto. Tippen Sie auf Bildschirmfoto, um einen Screenshot der gewünschten Seite zu erstellen.

2. Die erstellten Bildschirmfotos finden Sie im Ordner DCIM des Tolino-E-Readers.

3. Um diesen Screenshot mit jemandem zu teilen, schliessen Sie den Tolino über ein USB-Kabel an Ihren Computer an.

Hinweis: Dies wurde mit einem Tolino Vision 3 HD (Software-Version 13.2.1) durchgeführt.