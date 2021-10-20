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Claudia Maag
20. Okt 2021
Lesedauer 2 Min.

Parking-App

EasyPark: Erinnerung an Ende des Parkvorgangs einrichten – so gehts

Damit Sie das Ende der Parkzeit nicht verpassen, können Sie sich erinnern lassen – entweder per Push-Nachricht oder SMS.

Parking-App EasyPark

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Wer mit dem Auto ins Büro fährt, kann ja zum Glück mittlerweile den Parkplatz meist per App bezahlen. Vorbei die Zeiten, in denen man zu wenig «Münz» dabei hatte. Wenn sich nun eine Sitzung endlos hinzieht, kann Sie beispielsweise die EasyPark-App an das Ablaufen Ihres Parkvorgangs erinnern. Standardmässig geht das per Push-Benachrichtigung. Wer möchte, kann sich ausserdem 15 Minuten vor Ende des Parkvorgangs per SMS benachrichtigen lassen.

Kostenlose Variante: Push-Nachricht

  1. Tippen Sie im unteren Display-Bereich auf Mehr.

  2. Wählen Sie bei Einstellungen oben die Registerkarte App-Einstellungen.
  3. Aktivieren Sie den Schieberegler bei Pusherinnerung vor Ende des Parkvorgangs.
  4. Sie können den Zeitpunkt für die Erinnerung ändern. Zur Verfügung stehen fünf Minuten bis eine Stunde vor Ende des Parkvorgangs.

Per SMS

Hinweis: Achtung, der SMS-Dienst ist kostenpflichtig. Pro SMS werden 19 Rappen fällig.

  1. Tippen Sie im unteren Display-Bereich auf Mehr.
  2. Wählen Sie den Menüpunkt Einstellungen.
  3. Tippen Sie oben auf die Registerkarte Zusatzleistungen.
  4. Betätigen Sie den Schieberegler bei SMS-Erinnerung. 15 Minuten vor Ende des Parkiervorgangs erhalten Sie eine (kostenpflichtige) SMS.

(Dieser Tipp erschien erstmals im September 2020 und wurde am 20.10.21 aktualisiert.)

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