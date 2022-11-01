EasyPark: Parkplatz per Zonencode finden

1. Öffnen Sie die Easy-Park-App.

2. Tippen Sie oben in die Suchleiste.

3. Tippen Sie den Zonencode ein (in unserem Beispiel eine 7-stellige Ziffer).

4. Anschliessend können Sie direkt, wie gewohnt, über das Zeit-Rad die Parkdauer einstellen.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der Easy-Park-Version 15.42.0 durchgeführt.