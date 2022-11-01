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Claudia Maag
1. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.

Standorterkennung zickt

EasyPark: Parkplatz per Zonencode finden

Funktioniert die Standorterkennung der Parkplatz-App nicht? So finden und verwenden Sie den Zonencode.

Wenn die Standorterkennung mal nicht funktioniert, geben Sie oben entweder die Adresse oder einen Zonencode ein

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Mit der EasyPark-App (Android, iOS) können sie bargeldlos Parkplätze bezahlen. Normalerweise funktioniert die Standorterkennung bei der Autorin mit der Parkier-App zuverlässig, selbst in Tiefgaragen. Kürzlich klappte das jedoch nicht. In so einem Fall können Sie einen Zonencode verwenden oder nach der Adresse suchen. Den Zonencode finden Sie auf dem EasyPark-Kleber auf der Parksäule.

Der Zonencode steht auf dem EasyPark-Kleber auf der Parksäule

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

1. Öffnen Sie die Easy-Park-App.

2. Tippen Sie oben in die Suchleiste.

3. Tippen Sie den Zonencode ein (in unserem Beispiel eine 7-stellige Ziffer).

4. Anschliessend können Sie direkt, wie gewohnt, über das Zeit-Rad die Parkdauer einstellen.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der Easy-Park-Version 15.42.0 durchgeführt.

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